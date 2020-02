Nissin Foods unterstützt Cup Noodles Relaunch mit starker Kampagne

Mit neuen Rezepturen, Verpackungsdesigns und inspirierenden Videos bringt das japanische Unternehmen authentisch asiatischen Geschmack nach Europa

Das japanische Unternehmen Nissin Foods stellt sein Portfolio unter der globalen Marke Cup Noodles neu auf. Passend zum Slogan „Asian Blast – Eat original, be original“ bringt der Instant-Nudel Anbieter die Cup Noodles mit neuen Rezepturen in vielfältigen Geschmacksrichtungen auf den europäischen Markt. Das Sortiment bietet sowohl Suppen als auch Fertiggerichte im Wok-Style in insgesamt 13 authentisch asiatischen Geschmacksrichtungen.

Damit ermöglicht der Convenience Food-Anbieter, auch bekannt als Erfinder der Instant-Nudeln, seinen Konsumenten im Alltag echte asiatische Geschmackserlebnisse in nur einem Becher.

Nissin Foods unterstützt den Relaunch mit der groß angelegten Digital-Kampagne „This is Asia“. Diese besteht aus einer eigens produzierten, 11-teiligen Videoserie, die Konsumenten die Vielfalt der japanischen Küche näherbringt. Von renommierten Sternerestaurants bis hin zu einfachen, aber legendären Streetfood-Ständen zeigen die Videos authentische Esskultur, von der sich Nissin zur Kreation der Cup Noodles inspirieren lässt.

„Mit unserem Relaunch bedienen wir die stark wachsende Nachfrage im „Dry Ready Meals“-Segment in Europa – insbesondere in Deutschland – und das starke Interesse der Konsumenten an authentischen asiatischen Gerichten, die auch mit wenig Zeit und Aufwand größten Genuss bieten,“ erklärt Tomomitsu Taue, Marketing Director Europe bei Nissin. „Wir möchten die echte japanische Esskultur nach Europa bringen. All das spiegelt sich sowohl in unseren Produkten als auch in unserer neuen „This is Asia“-Kampagne wider.“

Die Digital-Kampagne fokussiert sich vor allem auf YouTube, Social Media und die Cup Noodles Webseite. Dort wird die Zielgruppe der 18-35-Jährigen erreicht, die großes Interesse an der asiatischen (Ess-) Kultur hat.

Die Cup Noodles sind als Soba und Suppen in folgenden Geschmacksvariationen erhältlich:

Cup Noodles Soba (je 1,69 EUR UVP)

-Classic

-Teriyaki

-Yakitori Chicken

-Chili

-Thai Curry

-Sukiyaki Beef

-Peking Duck

Cup Noodles Suppen (je 1,19 EUR UVP)

-Ginger Chicken

-5 Spices Beef

-Soy Sauce Shrimps

-Roasted Duck

-Hot Chili Spicy

-Spiced Curry

Mehr Informationen zu Nissin Foods und der „This is Asia“-Kampagne sind unter www.cupnoodles.de/thisisasia oder unter YouTube abrufbar.

Der Gründer der Nissin Foods Group, Momofuku Ando, erfand 1958 in Japan die ersten Instant-Nudeln der Welt, „Chicken Ramen“. Cup Noodles von Nissin werden heute in über 80 Ländern weltweit verkauft. Mit seinen Produkten ist Nissin Food Products Co. Ltd. Marktführer in Japan in der Kategorie Instant-Nudeln und belegt starke Marktpositionen in vielen weiteren Ländern.

Die Nissin Foods Group hat sich zum Ziel gesetzt, Konsumenten mit ihren Produkten Freude und Genussmomente in den Alltag zu bringen und aus diesem Selbstverständnis heraus als „Earth Food Creator“ die Essenkultur weltweit mit ihren japanischen Einflüssen zu bereichern.

