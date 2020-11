Thomas Gelmi: Büro Basel neu im Baloise Park

Auch in Zeiten von Home-Office und virtuellen Meetings: persönliche Gespräche haben noch immer eine ganz besondere Qualität. Besuchen Sie Thomas Gelmi an seinem neuen Standort Basel, direkt am Bahnhof SBB, im neuen Baloise Park.

Direkt gegenüber des markanten Zylinderturms der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BIZ, wo früher das Hotel Hilton stand, wurde in den letzten Monaten ein öffentlicher Platz geschaffen, in dem die Baloise Versicherung drei neue Gebäude gebaut hat.

Im 6. und 7. Stock des zehnstöckigen Hochhauses des Architekten Valerio Olgiati finden Sie in modernsten Räumlichkeiten alles, was Sie von einem professionellen und diskreten Partner erwarten. Durch die zentrale Lage des Baloise Park und die edle Architektur des Gebäudes sind die Büros eine Topadresse in Basel.

Adresse bisher: Aeschenvorstadt 71, 4002 Basel

Adresse neu: Aeschengraben 29, 4051 Basel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit Sitz in der Schweiz unterstützt Thomas Gelmi weltweit Führungskräfte und deren Teams in Unternehmen unterschiedlichster Größe und verschiedenster Branchen. Dazu gehören global tätige Organisationen wie die WTO, Siemens, Roche, oder Credit Suisse, aber auch KMUs und Privatkunden. Sein Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Selbst- und Beziehungskompetenz in Führung, Zusammenarbeit und Kundenbeziehungen.

Kontakt

Movadis GmbH

Thomas Gelmi

Europaallee 41

8021 Zürich

+41565357996

info@thomasgelmi.com

http://www.thomasgelmi.com

Bildquelle: Bild: OBC Suisse