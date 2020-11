Thomson: Die Neuheiten zum Jahresende

Die neuen Thomson-Produkte haben dieses Jahr ein wenig auf sich warten lassen, aber jetzt sind sie da! Smart Home, intelligente Fernseher und Audio: Thomson wird zum beliebten Hausgenossen.

Fernseher der Serie G64

Die neue G64-TV-Produktfamilie setzt auf Einfachheit, Design und Bildqualität. Ausgestattet mit der neuesten Version von Android TV 9 bieten diese Bildschirme im Handumdrehen Zugang zu allen Unterhaltungsangeboten, indem der Fernseher einfach an das WLAN angeschlossen wird. Kein Kabel und keine TV-Box mehr, um die Lieblingssendungen zu sehen, kein Grund mehr, den Fernseher in der Nähe einer TV-Steckdose zu installieren. Mit vier Tasten auf der Fernbedienung hat man Zugriff auf alle Video-on-Demand-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney + oder Arte TV sowie auf Tausende von Anwendungen für Spiele, Unterhaltung und Information. All dies geschieht dank des eingebetteten Quad-Core-Prozessors auf sehr schnelle und flüssige Weise. Die Fernseher der G64-Serie sind auch mit den Sprachassistenten Google Home und Amazon Alexa kompatibel. Die Bildqualität ist erstklassig mit 4K Ultra-HD-Auflösung, 10-Bit-Panel, HDR und Micro-Dimming für fabelhaften Kontrast und präzise Farben. Die Modi “Sport” und “Spiel” ermöglichen eine optimale Wiedergabe ohne Nachzieheffekt. Mit 2 x 8 Watt Leistung, Dolby Audio-Verarbeitung und Dolby Digital Plus-Kompatibilität ist der Ton nicht zu übertreffen. Die drei HDMI 2.0b Eingänge ermöglichen den Anschluss von Konsolen und anderen Playern der neuesten Generation. Die G64-Serie ist mit Bluetooth ausgestattet, sodass ein drahtloses Headset oder ein Gamepad angeschlossen werden kann. Das minimalistische Design mit extrem dünnen Kanten sorgt dafür, dass das Bild im Vordergrund steht. So beträgt die Bilddiagonale auf dem 55-Zoll-TV bei einem insgesamt nur 7 Millimeter größeren Fernsehgerät ganze 139 cm. Die G64-Serie ist in den Formaten 43, 50, 55 und 65 Zoll erhältlich.

Ref.: Thomson G64-Serie – Empfohlener Verkaufspreis von 399 EUR bis 699 EUR, je nach Modell. Bildmaterial und Informationen finden Sie hier: G64-Serie

Radiowecker-Wetterstation CT500BT

Als ideale Vorbereitung, um morgens aus dem Bett zu kommen, kombiniert Thomson einen Radiowecker und eine Wetterstation in einem einzigen Gerät. So weiß man beim Aufwachen, wie das Wetter sein wird und dank des drahtlosen Sensors auch die genaue Außentemperatur. Alles wird sehr gut sichtbar auf dem großen Display angezeigt, mit farbigen Symbolen für bessere Lesbarkeit. Das schlanke Design ermöglicht ein großzügiges Display, ohne den Nachttisch zu überladen, und die einstellbare Helligkeit verhindert, dass man nachts durch unliebsame Beleuchtung gestört wird. Der CT500BT zeigt auch die Raumtemperatur und den Feuchtigkeitsgrad an, um frische, gesunde Luft für einen möglichst erholsamen Schlaf zu gewährleisten. Geweckt wird man durch das Radio oder durch den Buzzer. Der über Bluetooth mit dem Smartphone verbundene Wecker ermöglicht auch, mit der Lieblingsmusik oder dem neuesten Podcast einzuschlafen.

Ref.: Thomson CT500BT – Empfohlener Verkaufspreis: 59,90 EUR – Bildmaterial und Informationen sind hier verfügbar: CT500BT

Intelligentes At Home-Heizungsmanagement

Das mit At Home vernetzte Haus wird jetzt durch eine intelligente Heizung ergänzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Geld sparen, komfortabel wohnen und nicht unnötig heizen und Energie verbrauchen. Thomson bietet eine Lösung für jede Art von Heizung: Elektro-, Kessel- und Wasserheizkörper. Bei Elektroheizungen wird bei Heizkörpern mit Steuerdraht das CALI-P-Modul angeschlossen. Dieser Heizkörpertyp verfügt bereits über ein Thermostat. Es braucht also keines dazugekauft zu werden. Einfachere oder ältere Elektroheizungen werden mit dem CALI-ON-Modul ausgestattet, die das Ein- und Ausschalten ermöglichen. Für solche, die mit einem Gas- oder Ölkessel funktionieren, muss das CALI-B-Modul verwendet werden, um den Kessel ein- oder auszuschalten. CALI-ON und CALI-B werden mit einem Temperatursensor geliefert. Da dieser kabellos ist, können Sie ihn überall aufstellen, bspw. Im Wohnzimmer. Er übermittelt dann die Temperatur an die Anwendung. Darüber hinaus gibt es Thermostatventile für Wasserheizkörper, die über eine Bridge mit dem Internet verbunden sind.

In der Smartphone-Anwendung ist es möglich, die gewünschte Temperatur genau einzustellen. At Home regelt dann den Heizkörper oder Boiler, um diese Temperatur zu halten. Es lassen sich auch Zeitfenster programmieren, um nicht zu heizen, wenn niemand zu Hause ist, oder um die Temperatur für die Nacht abzusenken. Auf Wunsch kann die Heizung auch aus der Ferne gesteuert werden, um bspw. die Temperatur zu erhöhen, bevor Sie vom Wochenende nach Hause kommen, damit Sie in Ihrem Haus von einer angenehmen Wärme empfangen werden. Schließlich kann die Heizung zu Hause auch per Sprache über die Sprachassistenten von Google Home und Amazon Alexa gesteuert werden. “Alexa, stell die Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad ein”, reicht als Befehl.

Ref.: Thomson At Home-Heizungsprodukte – Unverbindliche Preisempfehlung: ab 59,90 EUR bis 179,90 EUR – Bildmaterial und Informationen sind hier verfügbar: Thomson At Home-Heizungsprodukte

Smart Connect-Video-Türsprechanlage

Diese Video-Türsprechanalage ist sehr einfach zu installieren. Im Inneren ermöglicht ein 7-Zoll-Bildschirm, Besucher*innen zu sehen, mit ihnen zu sprechen und ihnen dann Einlass zu gewähren. Die Türsprechanlage ist ebenfalls mit dem Heimnetzwerk verbunden und bietet dieselben Möglichkeiten auf dem Smartphone, ohne aufstehen zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass dies von überall her möglich ist, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Auf diese Weise können Sie dem Babysitter, einem Freund oder einer Freundin oder Familienangehörigen auch aus der Entfernung die Tür öffnen.

Ref.: Smart Connect Video-Türsprechanlage – Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 279 – Bildmaterial und Informationen sind hier verfügbar: Smart Connect Video-Türsprechanlage

SWIP500 Connect Schiebetorantrieb

Dieser Antrieb lässt sich an die meisten Schiebetore anpassen, die mit einer der beiden mitgelieferten Fernbedienungen geöffnet werden können. Ein Blinklicht warnt, wenn das Tor in Bewegung ist, und Fotozellen verhindern ein unbeabsichtigtes Schließen. Über WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden – vervollständigt dieses Antriebssystem das mit At Home verbundene Haus. Es kann über Smartphone geöffnet und geschlossen werden. Das Portal ist mit den Sprachassistenten von Google Home und Amazon Alexa kompatibel und kann auch per Sprachbefehl gesteuert werden. Dieses System ist auch für Flügeltore erhältlich.

Ref.: SWIP500 Connect – Empfohlener Verkaufspreis: EUR 449

Bildmaterial und Informationen sind hier verfügbar: SWIP500 Connect

Diese Presseinfo und Fotos finden Sie unter

https://www.dropbox.com/sh/pamq8pejxx487g8/AADAad7BU47YykAMN10VacZTa?dl=0

Über THOMSON:

Seit mehr als 120 Jahren ist THOMSON maßgeblich an bahnbrechenden technologischen Revolutionen beteiligt und stets darauf bedacht, diese Innovationen für jedermann nützlich und zugänglich zu machen. Heute ist die Marke THOMSON im häuslichen Alltag zu einem festen Begriff geworden dank einer umfangreichen Palette praktischer, innovativer, zuverlässiger und eleganter Produkte und Lösungen: Fernsehen, Audio/Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt- und Küchengeräte, Gesundheit und Wellness THOMSON ist eine Marke von TECHNICOLOR S.A. www.mythomson.com

