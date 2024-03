Thorsten Poersch präsentiert auf Mallorca seine Kunstobjekte

Die Thematiken Archaik, Vergänglichkeit und Haptik begleitet mich noch heute und sind der rote Faden in meinen Arbeiten.

Der deutsche Künstler Thorsten Poersch studierte Kunst an der Universität Dortmund bei Prof. Volker Hentze und and der Fachhochschule Bochum bei Prof. W. Polke. Mit Letzterem entstand ein künstlerischer Austausch, der über die Lehre hinausging. Beide Künstler entwickelten Positionen zum Thema Archaik und stellten gemeinsam aus.

Thorsten Poersch, geboren 1966 im Ruhrgebiet, verwendet auch heute in seinen Bildern Materialien, die er aus Kindheitstagen kennt: Asche, Staub und Kohle, aber auch Acrylfarben. Er schichtet die Materialien und erzeugt plastische und haptische Oberflächenstrukturen in seinen abstrakten Gemälden. Er arbeitet stets an mehreren Arbeiten gleichzeitig, um den Trockenprozess zu überbrücken. Er steigert sich in Konzepte hinein und erschafft, vertieft in einen tranceähnlichen Zustand, sein Werk.

Thorsten Poerschs abstrakte Gemälde können der Kunstrichtung der Informellen Kunst zugeordnet werden. Die plastische Oberfläche erzeugt Strukturen und Tiefe. Poerschs Bilder sind sinnhaftig erfahrbar. Er verbildlicht die Urform und das Archaische, das der Welt inne liegt. Material wird in Poerschs Bildern zur Form, seine strukturelle Oberfläche zur Komposition und schließlich die Präsenz des Bildes zum Dialog mit dem Betrachter.

Inspiriert von der Natur und den Farben der Insel Mallorca ist eine Kollektion „Colores de Mallorca“ entstanden. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Baunternehmen DURAN findet am 4.4.2024 in Santanyi die Eröffnung der ersten Ausstellung auf Mallorca statt.

Im mediterranen Wohnstil beeindrucken insbesondere die Großformate des Künstlers.

Poerschart

Duran Roomers_Poersch

Interior Design für Hotels und Private Residences, Kunst Management

Kontakt

Rommers Consult – Brigitte Brünjes

Brigitte Brünjes

Carrer Marina Gran 30

07640 Ses Salines

+4915254221453



http://www.roomers-consult.de

