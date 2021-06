Die neueste Version des Account Lifecycle Manager integriert Cloud Vaults wie AWS Secrets Manager und Azure Key Vault

ThycoticCentrify, ein weltweit etablierter Anbieter von Cloud-Identitätssicherheitslösungen, erweitert seine branchenführende Lösung für Service Account Governance: Die neueste Version des Thycotic Account Lifecycle Managers ermöglicht es IT-Teams, Cloud-basierte Service-Accounts mit direkten Integrationen zu externen Vaults wie AWS und Azure sowie Service-Accounts, die innerhalb der DevOps-Umgebung genutzt werden, zu verwalten.

Privilegierte Service-Konten verbinden automatisch geschäftskritische Anwendungen, Datenbanken, Root-Konten und andere IT-Systeme, die sensible Informationen enthalten. Ohne menschliche Kontrolle werden die meisten Dienstkonten nicht nach zentralen Governance-Verfahren verwaltet. Selbst wenn Sicherheitsteams sie entdecken, kennen sie selten ihren Zweck und wissen oft nicht, wer darauf Zugriff hat. Folglich zögern sie, die Konten außer Betrieb zu nehmen. Der Account Lifecycle Manager ermöglicht es Unternehmen, alle Arten von Service-Accounts mit einer durchgängigen Kontrolle zu verwalten, von der Entdeckung und Bereitstellung bis zur Stilllegung.

“Cloud-basierte Service-Konten gehören zu den am schwierigsten zu verwaltenden, da sie von anderen Teams als der zentralen IT in Betrieb genommen werden können”, sagt Jai Dargan, Vice President of Product Management bei ThycoticCentrify. “Unternehmen benötigen praktikable Sicherheitslösungen mit zentraler Aufsicht und konsistenten Richtlinien, die Teams, die Cloud-Plattformen, Anwendungen und DevOps-Tools verwalten, einfach übernehmen können. Durch die Integration in die Tools, die diese Teams nutzen, verbessern Unternehmen die Service Account Governance und reduzieren Risiken.”

Zu den Highlights der erweiterten Funktionen des Account Lifecycle Managers zählen:

-Integration mit Cloud-Tresoren, einschließlich AWS Secrets Manager und Azure Key Vault

-Integration mit externen Secrets Management Vaults für DevOps, wie Thycotic’s DevOps Secrets Vault und Hashicorp Vault

-Erweiterungen der Benutzeroberfläche für eine einfachere Bedienung und ein verbessertes Look and Feel

-Synchronisation mit Azure Directory-Rollen zur besseren Verwaltung von Azure AD-Ressourcen

Weitere Informationen und eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Account Lifecycle Manager finden sich hier.

Über ThycoticCentrify

ThycoticCentrify ist ein führender Anbieter von Cloud-Identity-Sicherheitslösungen, die die digitale Transformation forcieren. Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss der führenden Anbieter von Privileged Access Management (PAM), Thycotic und Centrify, hervorgegangen. Die branchenführenden Privileged Access Management (PAM)-Lösungen minimieren Risiken, Komplexität und Kosten, während sie Daten, Geräte und Codes von Unternehmen in der Cloud, vor Ort und in hybriden Umgebungen nachhaltig schützen. Weltweit vertrauen mehr als 14.000 führende Unternehmen, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 100-Unternehmen, auf ThycoticCentrify. Zu den Kunden zählen die weltweit größten Finanzinstitute, Geheimdienste und Unternehmen mit kritischer Infrastruktur. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

Firmenkontakt

Thycotic Deutschland

Claudia Göppel

Herzogspitalstraße 24

80331 München

+49 177 211 8878

Claudia.Goeppel@thycotic.com

http://www.thycotic.com

Pressekontakt

Weissenbach PR

Dorothea Keck

Landsberger Str. 155

80687 München

089 54 55 82 01

thycotic@weissenbach-pr.de

http://www.weissenbach-pr.de