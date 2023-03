tia® core: kgs Produktlinie bedient Cloud- und On-Premise-Landschaften gleichermaßen

Dank der Unterstützung beider Systeme bilden tia® Produkte eine solide Basis für den schrittweisen Umstieg auf eine cloudbasierte Archivierung

Neu-Isenburg, 8. März 2023 – Um den Wechsel in die Cloud erfolgreich zu gestalten, empfiehlt es sich, einen Zwischenschritt in eine hybride Cloud-On-Premise-Landschaft einzulegen. Beim Thema Archivierung helfen an dieser Stelle die Lösungen der intelligenten Archivierungslinie tia® core, die unkompliziert monatsweise als Subscription gebucht werden können.

Individuell und nach Bedarf können Module, Volumen und Nutzerzahlen bestimmt werden. Auch einzelne Migrationspakete oder Services sind buchbar. Auf Basis dieser Technologie ist auch ein sogenanntes „atmendes Modell“ denkbar, das sich automatisch auf etwaige Änderungen im Unternehmen anpasst. Ähnlich einfach und schnell, wie ein Pop-Up-Zelt lässt sich die Archivierungslösung tia® aufsetzen und nutzen. Die cloud-native Technologie basierend auf Containern und Kubernetes machen dies möglich. Kubernetes wird auch als „Betriebssystem für die Cloud“ bezeichnet und ist eine Technologie zur Orchestrierung von Containern vorzugsweise auf Cloud-Computing-Ressourcen. Auch betriebswirtschaftlich gesehen sind die Vorteile einer „Miet-Software“ attraktiv: geringere Investitionskosten, Reduktion der administrativen Tätigkeiten, unkomplizierter Zugriff.

Winfried Althaus, Geschäftsführer KGS Software GmbH: „Der Wechsel in die Cloud lässt sich nicht per Knopfdruck umsetzen. Vielmehr hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Migration schrittweise zu realisieren. Weil das Thema Archivierung sich in diesem Kontext als Vorreiter anbietet, unterstützen wir die Unternehmen, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, parallel sowohl On-Premise als auch schon in der Cloud zu archivieren.“

Der Parallelbetrieb stellt sich vor allem bei der Archivierung von Dokumenten als sinnvoll dar. So kann ein Dokumentenarchiv, basierend auf cloud-nativer Software in neuem Lizenzgewand, Unternehmen bereit für den Tag X der großen SaaS-Umstellung machen. Zudem hat es den Vorteil, dass die Verantwortlichen anhand dieses Beispiels sukzessiv lernen, wie sich die IT-Infrastruktur über alle Bereiche hinweg erfolgreich orchestrieren lässt. Mit diesem Archivierungsprojekt und den daraus resultierenden Erfahrungen ist die optimale Basis für weitere Cloud-Projekte und somit für den gesamten Umstieg gelegt.

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle KGS Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert KGS für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

Firmenkontakt

KGS Software

Johanna Zinn

Dornhofstrasse 38 A

63263 Neu-Isenburg

+49 6102 8128522

http://www.kgs-software.com

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.