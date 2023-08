Tie Solution GmbH erhält Auftrag von LA TANA, Altea Spanien

Tie Solution, Hersteller von Halstüchern und Schals, produziert und kooperiert mit Künstlerin LA TANA für eine exklusive Kollektion

Wetzlar/Altea, 07. August 2023 – Tie Solution, anerkannter Hersteller von Halstüchern und Schals, freut sich, seine Partnerschaft mit der renommierten Künstlerin La Tana zu verkünden. Zusammen entwickeln sie eine ausdrucksstarke Kollektion, die Kunst und Mode vereint und durch die Verwendung von La Tanas Kunstwerken als Design für Halstücher entsteht.

La Tana, eine selbstgelehrte Künstlerin aus Aragon und aktuell in Altea ansässig, ist bekannt für ihre emotional aufladenden Kunstwerke, die eine perfekte Symbiose aus realen Details und abstrakter Freiheit darstellen. Ihr charakteristischer Stil verleiht jedem Kunstwerk eine zeitlose Ästhetik.

Seit ihrer Kindheit ist La Tana der Malerei verfallen und hat stets danach gestrebt, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu verfeinern. Ihre Werke – stets Ausdruck intensiver Empathie und großer Leidenschaft für die Kunst – werden nun mit Tie Solution in einer einzigartigen Kollektion zusammengeführt.

Tie Solution überträgt die dynamischen Bilder von La Tana mittels hochwertigem Digital- und Siebdruck auf ihre qualitativ hochwertigen Textilien. „Wir fühlen uns geehrt, mit einer Künstlerin von La Tanas Rang und Talent zusammenarbeiten zu dürfen“, sagte ein Sprecher von Tie Solution.

La Tanas Atelier in Altea fungiert nicht nur als kreativer Schaffensraum, sondern auch als Quelle ihrer Inspiration, in der persönliche Erfahrungen und ihre Umgebung in den Kunstwerken reflektiert werden. Die dabei entstehende energetische Kunst, die durch ihre ausdrucksstarken Farbwahlen besticht, wird nun in der neuen Kollektion eingefangen.

Mit der außergewöhnlichen Kollektion veranschaulichen Tie Solution und La Tana ihre gemeinsame Überzeugung, dass Kunst eine kraftvolle Form des Ausdrucks ist und Mode gibt dieser Kunst einen neuen Rahmen.

Die Kollektion wird exklusiv durch Tie Solution unter Beteiligung von La Tana in Altea gefertigt. Weiterführende Informationen über die Kollektion und Verfügbarkeit werden in Kürze bekannt gegeben.

Für weitere Informationen: La Tana Studios

Portal Vell 19

ES-03590 Altea, Alicante

www.latanadealtea.com

Tie Solution GmbH

Das Dienstleistungsunternehmen Tie Solution GmbH, mit Sitz in Wetzlar, ist ein international agierender Anbieter für Damen & Herren Accessoires in den Bereichen Merchandising, Corporate Identity und Mode. Spezialisiert auf die Herstellung von Schals, Halstücher, Winterschals, Mitzahs, und Krawatten, bietet das Unternehmen Produkte in höchster Qualität und Design an. Das Design-Team arbeitet individuell an jedem Projekt und erstellt Accessoires nach Maß. Um die beste Qualität zu garantieren, werden hochwertige Materialien aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich verwendet, und je nach Bedarf können die Produkte im Digitaldruck, Siebdruck oder gewebt hergestellt werden. Die Tie Solution GmbH beliefert eine Vielzahl verschiedener Kunden aus dem In- und Ausland, darunter Banken, Airlines, Automobilhersteller, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Regierungen, Modeunternehmen, Vereine und Sport- Verbände. Das Unternehmen möchte seinen Kunden qualitativ hochwertige Accessoires zu erschwinglichen Preisen anbieten und gehört zu den führenden Firmen seiner Branche in Deutschland und Europa.

www.tiesolution.org

www.tiesolution.de

www.luxuskrawatte.de

www.firmen-halstuecher.de

