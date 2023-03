Tie Solution GmbH lanciert neue Image Seite mit integrierter ChatGPT – Schnittstelle

Tie Solution GmbH lanciert neue Image Seite

Wetzlar, den 29. März 2023 – Die Tie Solution GmbH, einer der führenden Hersteller von Accessoires wie Halstücher, Schals, Twillys, Krawatten, Hosenträger und mehr, hat heute die Einführung der neuen Image Seite bekannt zu geben. Die Seite ist in insgesamt 30 Sprachen verfügbar und kann unter www.tiesolution.org besucht werden. In wenigen Tagen plant die Firma Tie Solution, 20 weitere Sprachen mit der integrierten ChatGPT Schnittstelle für die Nutzung durch ihre Kunden zu ergänzen.

Die Image Seite www.tiesolution.org von Tie Solution ist eine umfassende Informationsplattform für B2B Kunden wie Werbemittelhändler, Industrie Kunden, Handelskunden, Werbeagenturen und andere. Sie bietet Informationen über die Produktionsprozesse der von Tie Solution hergestellten Accessoires wie Halstücher, Schals, Krawatten und ermöglicht den Kunden, Angebote direkt anzufordern.

Tie Solution hat kürzlich eine neue IT-Entwicklungsabteilung inhouse eingerichtet, um ihren Kunden noch bessere Dienstleistungen zu bieten. Im Rahmen dieser Bemühungen hat das Unternehmen eine ChatGPT-Schnittstelle inhouse entwickelt, die es den Kunden ermöglicht, alle Übersetzungen aus der Ursprungssprache Deutsch in die jeweiligen Ländersprachen zu übersetzen.

Diese neue Entwicklung ist eine große Erleichterung für die Kunden von Tie Solution. Sie können nun viel einfacher auf Informationen zugreifen, die bisher in Deutsch, Spanisch oder Italienisch verfasst waren. Mit der ChatGPT-Schnittstelle können die Kunden nun die Informationen in ihrer eigenen Sprache lesen und verstehen, was die Kommunikation zwischen ihnen und dem Unternehmen erheblich erleichtert.

Die ChatGPT-Schnittstelle ist eine äußerst effektive und innovative Lösung für das Übersetzungsproblem. Sie nutzt modernste Technologie und Algorithmen, um eine nahtlose Übersetzung von Deutsch in verschiedene Sprachen zu ermöglichen. Das Ergebnis ist eine zuverlässige und genaue Übersetzung, die den Kunden von Tie Solution eine bessere Erfahrung bietet.

Insgesamt ist die inhouse Neuentwicklung der ChatGPT-Schnittstelle eine bemerkenswerte Leistung für Tie Solution und ein Beweis für unser Engagement für die Kundenzufriedenheit. Durch diese innovative Entwicklung ist das Unternehmen in der Lage, die Bedürfnisse seiner Kunden besser zu erfüllen und eine schnellere und effektivere Kommunikation zu gewährleisten.

In Kürze wird Tie Solution einen neuen reinen B2B-Shop einführen, der seinen Kunden die Möglichkeit bietet, maßgeschneiderte Accessoires selbst zu gestalten. Dank des neuen Accessoire-Konfigurators können B2B-Kunden ihre eigenen individuellen Produkte kreieren, ohne auf externe Designer zurückgreifen zu müssen.

Mit diesem Schritt möchte Tie Solution seine Expansionspläne in Europa vorantreiben und eine breitere Klientel ansprechen, insbesondere im Ausland.

Darüber hinaus wird die Einführung der neuen Schnittstelle zwischen den Warenwirtschaftssystemen von Tie Solution und seinen Wiederverkäufern die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen erleichtern.

Tie Solution freut sich sehr über die Einführung der neuen Image-Seite mit der integrierten ChatGPT Schnittstelle“, sagte der Geschäftsführer von Tie Solution. „Unsere nationalen und internationalen Kunden können nun auf eine umfassende Informationsquelle zugreifen, die es ihnen ermöglicht, unsere Produkte besser kennenzulernen und direkt Angebote anzufordern. Wir sind sicher, dass dies zu einer weiteren Expansion unseres Geschäfts führen wird.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.tiesolution.org , www.tiesolution.de , www.tiesolution.es

Über Tie Solution GmbH

Die Tie Solution GmbH ist ein führender Hersteller von Accessoires wie Halstücher, Schals, Twillys, Krawatten, Hosenträger und mehr. Das Unternehmen bedient eine breite Palette nationaler und internationaler Kunden, darunter Werbemittelhändler, Industrie Kunden, Werbeagenturen und andere. Tie Solution ist bekannt für seine hochwertigen Produkte, seinen exzellenten Kundenservice und seine innovativen Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tiesolution.org , www.tiesolution.de , www.tiesolution.es

