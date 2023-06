Tiefenhypnose bei Panikattacken Dr. Elmar Basse | Hamburg

Energetische Hypnose bei Panikattacken | Praxis Dr. phil. Elmar Basse | Hypnose Hamburg

Panikattacken gehören zu den belastendsten psychischen Störungen, weiß der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Sie treten oft (scheinbar) aus heiterem Himmel auf und können zu massivem Kontrollverlust führen.

Häufig Arztbesuch im Anschluss an die Panikattacke:

Die betroffenen Menschen suchen meistens einen Arzt auf, wenn die Panikattacke vorüber ist, denn es ist sehr häufig so, erklärt Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, dass das Erleben der Panikattacke ein solch einschneidendes Erleben ist, dass man sich nur schwer damit abfinden und es einfach beiseiteschieben kann. Dagegen steht, so Elmar Basse, einfach schon die nicht unberechtigte Furcht, dass das Problem ja wieder auftauchen könnte und man dagegen besser gewappnet sein möchte.

Diagnostische Abklärung nicht immer erfolgreich:

Des Weiteren, und nicht nur im Hinblick auf die Erwartungsangst bezüglich eines möglichen erneuten Auftretens, besteht in uns Menschen laut Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg typischerweise ein verständliches Bedürfnis danach, Klarheit darüber zu gewinnen, was in uns und mit uns geschieht, hier also eine diagnostische Abklärung zu erreichen. Nicht immer erfüllt diese aber ihren gewünschten Zweck, nämlich tatsächliche Aufklärung über die Ursachen und Gründe zu liefern, warum und wieso es zu der Panikattacke kommen konnte.

Multikausales Geschehen:

Der Grund dafür liegt laut Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg darin, dass es gerade bei psychischen Störungen oft nicht die eine und wahre monokausale Ursache gibt. Auf den Menschen wirken sehr viele Faktoren ein und er selbst reagiert in seinem komplexen Netzwerk von körperlichen und psychischen Bedingungen auf eine Weise, die sich meist nicht linear-kausal erklären lässt. Das bedeutet aber, so erklärt Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, nun keineswegs, dass es keine Gründe für das Auftreten von Panikattacken gebe und dass man daher auch nichts dagegen machen könne, um ihr erneutes Auftreten zumindest unwahrscheinlicher zu machen, möglichst natürlich sie gar nicht mehr auftreten zu lassen.

Innerer Stress als Grundlage der Panikattacken:

Tatsächlich, so erklärt der Hypnosetherapeut Elmar Basse, kommen die Panikattacken auch keineswegs aus heiterem Himmel, sondern kündigen sich durchaus an, allerdings so, dass sie sich nicht eindeutig „zu Wort melden“. Vielmehr ist es laut Elmar Basse so, dass in der Regel eine sogenannte vorklinische Phase besteht, in der die später von der Panikattacke betroffenen Menschen durchaus spüren (das lässt sich im Nachhinein gut eruieren), dass etwas nicht ganz in Ordnung ist, nur eben so, dass sie es nicht recht zu fassen bekommen, in etwa wie ein länger andauerndes mulmiges Gefühl. Gingen sie damit zum Arzt, würden sie mutmaßlich keinen Befund erhalten, weil noch keine Symptomatik erkennbar ist. Aber im Inneren baut sich etwas auf, und das ist der innere Stress, der sich bald in der Panikattacke entladen kann.

Energetische Hypnose als Hilfe:

Energetische Tiefenhypnose, wie sie Elmar Basse seit vielen Jahren in seiner Praxis für Hypnose Hamburg anwendet, kann hier ein Weg nicht nur zu tiefer gehenden diagnostischen Abklärung, sondern auch zur inneren Heilung sein.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr.

