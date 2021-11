Tierarztrechnungen per Klick reguliert: mit VetControl

VetControl entlastet Tierkrankenversicherer. Die App bearbeitet Rechnungen von Tierärzten einfach, schnell und selbstlernend.

Illingen, 23. November 2021 – Die auf künstlicher Intelligenz basierende VetControl-App bietet Tierkrankenversicherern Unterstützung beim Bearbeiten eingehender Tierarztrechnungen. Die App spart Zeit, Mühe und Kosten – außerdem steigt die Zufriedenheit der Kunden.

Der Bearbeitungsaufwand für die Versicherer ist enorm. Schlecht eingescannte oder fotografierte, handschriftlich geschriebene Rechnungen oder der Rechnungsumfang an sich kosten Zeit auf dem Prozessweg vom Einreichen bis zur Erstattung. Unzufriedenheit der Kunden, lange Wartezeiten, Leistungsrückstände und Stress für das eigene Personal sind die Folge. Hier hilft die App von VetControl.

Die VetControl-App kann aufgrund ihrer Dunkelverarbeitungsquote aktuell 79 % der Tierarztrechnungen auf der Basis von künstlicher Intelligenz verarbeiten. Die App kann Rechnungspositionen zu 98 % den unterschiedlichsten Kategorien beziehungsweise Katalogen zuordnen. So erreicht VetControl eine signifikante Entlastung beim Versicherer.

Die App wird schnell und einfach in vorhandene Strukturen beim Versicherer eingebettet. Dadurch können die Leistungsfälle beziehungsweise die Tierarztrechnungen unmittelbar durch die App digital verarbeitet werden bei einer durchschnittlichen Verarbeitungszeit von weniger als 2 Stunden. Eine vollständig digital aufgearbeitete Tierarztrechnung mit Regulierungsvorschlägen zu jeder einzelnen Position geht anschließend an den Versicherer zurück, der Leistungsfall wird final entschieden und direkt erstattet.

Nie mehr Leistungsrückstand und deutlich weniger Zeitaufwand

Durch einen hohen Anteil an Dunkelverarbeitung sinkt die Verarbeitungszeit, während die Bearbeitungsqualität steigt. Die digitale Lösung für Tierarztrechnungen schaltet menschliche Fehler zu weiten Teilen aus. Sollte ein Fehler passieren, lernt VetControl automatisch dazu.

Die Schnelligkeit in der Bearbeitung der Tierarztrechnungen verkürzte jüngst die Rückstände eines großen Versicherers bei den Neuschäden auf unter eine Arbeitswoche. Nicht nur Kunden, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tierkrankenversicherer werden zufriedener. Die Teams spüren deutlich die zeitliche und mentale Entlastung. Außerdem müssen sie sich weniger mit Beschwerden wegen falscher Abrechnungen oder langer Bearbeitungszeiten beschäftigen.

Andreas Meng, Geschäftsführer der VetControl GmbH steht regelmäßig im Dialog mit den Tierversicherern: “Wer einmal VetControl nutzt, will in Zukunft nicht mehr darauf verzichten. Diese Erfahrungen machen wir immer wieder. Die App ist ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung und sorgt für mehr Sicherheit und Schnelligkeit bei den wiederkehrenden Prozessen. Gerne unterstützen wir neue Kunden bei der App-Integration und Nutzung.”

VetControl integriert sich einfach und schnell in bestehende Prozesse von Versicherungsunternehmen. Die Einbindung der digitalen Schnittstelle ist unkompliziert, die Interaktionsmöglichkeiten werden individuell mit dem Versicherer abgestimmt.

Tierkrankenversicherer verschaffen sich mit VetControl einen wichtigen Vorteil gegenüber Mitbewerbern. Darüber hinaus können durch die VetControl-App Betrugsfälle aufgedeckt und an den Versicherer gemeldet werden, was finanziellen Schaden verhindert.

Unter https://vetcontrol.team werden weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Auch eine persönliche Beratung durch das VetControl-Team kann schnell und einfach umgesetzt werden.

Die VetControl GmbH hat ihren Sitz in Illingen. Andreas Meng ist als Geschäftsführer für den Vertrieb verantwortlich, Marc Bachmann ist der Geschäftsführer für die IT-Entwicklung. Die App VetControl reduziert die Arbeitszeit bei Tierkrankenversicherungen erheblich. Denn Tierarztrechnungen werden dank künstlicher Intelligenz selbstlernend ausgewertet und können schneller beglichen werden.

VetControl unterstützt mit künstlicher Intelligenz Tierkrankenversicherer bei der Leistungsregulierung von Tierarztrechnungen. Angespannte Rückstandssituationen, unzufriedene Kunden und lange Bearbeitungszeiten gehören der Vergangenheit an.

