Tierheim Tierfutter liefert 1.320 kg kostenloses Futter

Das ist Wahnsinnig schön. Die Hundehilfe Deutschland e.V. freut sich über die Lieferung von 1.320 kg kostenloses Futter von der Firma Tierheim Tierfutter.

Tierheim Tierfutter Stefan Haid liefert an das Tierheim Tierschutzverein Hundehilfe Deutschland e.V. 1.320 kg mit kostenlosem Hunde Trockenfutter.

Das sind ganze 2 Paletten.

Weitere Auslieferungen und Infos erhalten Sie unter:

Tierheim Tierfutter

Das Tierheim und Tierschutzverein Hundehilfe Deutschland e.V. freut sich über das kostenlose und dringend benötigte Allergiker Hunde Nassfutter für seine allergischen Hunde.

Geliefert wurde das Spezial Futter von der Firma Tierheim Tierfutter Stefan Haid.

Das sagt Stefan Haid der Inhaber und Geschäftsführer der Firma Tierheim Tierfutter

Die Firma „Tierheim Tierfutter versorgt Tierheime in ganz Europa mit hochwertigem und kostenlosem Hunde- und Katzenfutter.

Die Situation im östlichen Europa ist verheerend. Deutsche Tierschutzvereine retten Hunde und Katzen vor der Tötungsstation und versorgt Sie mit hochwertigem Hunde- und Katzenfutter bis zur Vermittlung nach Deutschland.

Genau da wollen und können wir ansetzen und helfen! DAs ist unsere Mission.

Wir informieren die Bevölkerung an Promotion Stände über die miserablen Zustände in den Tierheimen und Tierschutzvereinen. Jeder willige Spender kann eine Futterpatenschaft abschliessen und als Sachspende bei der Einkommensteuer einreichen. Die Firma Tierheim Tierfutter Stefan Haid kauft mit dem Geld hochwertiges Hunde- und oder Katzenfutter ein und leitet das dringend benötigte Futter an die Tierheime kostenlos weiter.

Vor allem im Ausland mit den Streunerhunden ist es sehr dramatisch. Diese werden systematisch eingesammelt und in die Tötungstation gebracht.

Hier wollen und können wir ansetzen und die Tierheime mit Tierfutter zu versorgen bis Sie an tierliebe Menschen vermittelt werden.

Das ist unser Beitrag von Tierheim Tierfutter damit die Tiere gesund an ein neues und schönes Zuhause vermittelt werden können.“

Kontakt

Tierheim Tierfutter

Stefan Haid

Am Garnisonsplatz 25

72160 Horb

07451-5154910



http://www.tierheim-tierfutter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.