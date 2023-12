Tierische Bescherung: Knuspr spendet über 200 Weihnachtsbäume an die Tierparks München und Frankfurt

Ob als Nahrung oder als Spielzeug: Giraffen, Tiger, Erdmännchen & Co. freuen sich zum Weihnachtsfest auf ein ganz besonderes Geschenk

München, 21. Dezember 2023. Im Tierpark Hellabrunn in München und im Zoo Frankfurt passieren aktuell ganz besondere Weihnachtsgeschenke die Eingangspforten: Der Online-Supermarkt Knuspr spendet jeweils über 100 nadelneue Weihnachtsbäume, welche den tierischen Bewohnern zugutekommen.

„In diesem Jahr haben wir erstmals und als einziger Supermarkt überhaupt im Raum München und im Rhein-Main-Gebiet Weihnachtsbäume an unsere Kundinnen und Kunden ausgeliefert. Und bereits vor Auslieferungsbeginn haben wir mit den Tierparks in München und Frankfurt Kontakt aufgenommen und angeboten, all jene Bäume, die nicht verkauft wurden, zu spenden. Wir sind sehr froh, dass wir damit zum Weihnachtsfest den Tieren eine Riesenfreude bereiten können und damit natürlich auch den vielen Besucherinnen und Besuchern einmalige Augenblicke schenken können“, sagt Carolin Kracmer, Marketing Direktorin Knuspr.

Die gespendeten Nordmanntannen stammen aus nachhaltigem Anbau der PEFC*-zertifizierten Baumschule Mütherich aus dem Sauerland. Die Baumschule hat sich der Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Bodenschutzes verschrieben und forstet freie Flächen wieder mit neuen Bäumen auf, um eine neutrale Klimabilanz zu erreichen.

Die Tannenbäume stellen für die Tierparks einen doppelten Gewinn dar: Für viele Tiere, wie Elefanten, Giraffen, Zebras, Trampeltiere, Ziegen, Kudus oder Elenantilopen dienen sie zugleich als Futter und zur Beschäftigung. Für Erdmännchen, Pustelschweine, Mähnenwölfe, Tiger, Löwen, Waschbären und Co. kommen die Bäume als Spielzeug zum Einsatz. Im Tierpark Hellabrunn werden die Bäume teilweise noch mit Obst, Gemüse oder Fleisch geschmückt und bieten damit einen weiteren Anreiz für die Tiere.

„Wir freuen uns im wahrsten Sinne des Wortes tierisch über die großzügige Spende. Denn was viele nicht wissen: Aus hygienischen Gründen dürfen wir leider private Spenden von bereits benutzten Christbäumen nicht annehmen. Daher sind wir auf Spenden unbenutzter Bäume wie hier angewiesen, um unseren Tieren ein besonderes Geschenk zu machen“, sagt Rasem Baban, Direktor der Münchner Tierpark Hellabrunn AG. Christine Kurrle, Pressesprecherin des Frankfurter Zoos ergänzt: „Ganz gleich ob Erdmännchen, Trampeltier oder Bonobo – für alle sind die Bäumchen eine schöne Abwechslung. Die einen spielen damit, die anderen kosten von den frischen Nadeln. Über den etwas ungewöhnlichen Anblick freuen sich auch unsere Besucherinnen und Besucher. Wir danken Knuspr.de herzlich für die große Zahl an Weihnachtsbäumen, die bei unseren Schützlingen sicher gut ankommen werden.“

*PEFC ist das weltweit größte unabhängige Zertifizierungssystem für nachhaltige Forstwirtschaft. Holz- und Papierprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Ab 69 EUR Bestellwert erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

