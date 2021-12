Tierpaten und der Weihnachtsmann auf der Ballermann Ranch

Bei der letzten öffentlichen Führung auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen traf der Weihnachtsmann mit seinen Engeln auf große und kleine Tierpaten

Ein letztes Mal in diesem Jahr öffnete die Gut Aiderbichl Ballermann Ranch am vergangenen 2. Adventssonntag ihre Tore – selbstverständlich unter Beachtung der 2G-Reglungen.

Am Vormittag fanden sich zur öffentlichen Führung über das Gelände und die weihnachtlich geschmückten Stallungen viele Tierpaten ein, die vor Weihnachten noch einmal „ihre“ Tiere besuchen und knuddeln wollten. Auch Leckerlies brachten die Tierfreunde als Geschenk für die Ponys, Esel und Pferde der Blockwinkeler Ranch mit.

Am Nachmittag machte der Sulinger Weihnachtsmann (Karl-Heinz Jantzon) begleitet von vier goldgelockten Weihnachtsengeln (u.a. Claudia Ehlers) Station beim Gut Aiderbichler Tierparadies. Hier warteten schon die Kinder von Mitarbeitern der Ranch und sozialer Kinder- und Jugendeinrichtungen mit Eltern und Betreuern auf den rotgewandten Gabenbringer.

Mit dem Lied „Nikolaus komm in unser Haus“ führte die kleine Kinder-und Elternprozession den Weihnachtsmann in die große Halle der Ranch. Nach dem weiteren, gemeinsam gesungenen Lied „Laßt uns froh und munter sein“, führte der Weihnachtsmann mit jedem der Kinder ein kurzes Gespräch und stellte fest, daß die Kinder eigentlich immer lieb gewesen waren und überreichte allen eine Tüte mit Süßigkeiten, die von den Kleinen unverzüglich untersucht wurde. Für die Großen hatte Gutsleiterin Annette Engelhardt eine kleine Kaffee- und Teetafel mit Weihnachtsgebäck vorbereitet. Nachdem alle gemeinsam den Weihnachtsmann verabschiedete hatten, löste sich auch die Kaffeetafel langsam auf und die Ballermann Ranch schloß die Tore. Erst im Februar – so ist es zumindest derzeit geplant – wird die Ballermann Ranch wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. „Hoffen wir alle zusammen“, so Annette Engelhardt, „dass wir ein schönes Weihnachtsfest erleben und uns im neuen Jahr gesund wiedertreffen dürfen.“

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.