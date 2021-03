Auf dem Portal TierklinikenNet finden sich viele Informationen zu Hunde-OP- & Krankenversicherungen.

Auf dem Internetportal TierklinikenNet werden zahlreiche hilfreiche Informationen zu verschiedeneren Tierversicherungen zur Verfügung gestellt. Dazu gehört beispielsweise der Artikel “Tierversicherung für Hunde“, in dem Tipps zu Hunde-Krankenversicherungen, Hunde-OP-Versicherungen und Tierhaftpflichtversicherungen für den besten Freund des Menschen veröffentlicht wurden.

In dem Artikel werden diverse Hinweise gegeben, etwa zu den möglicherweise anfallenden Kosten. Dabei kann es sich unter anderem um Tierarztuntersuchungen, Laboruntersuchungen, Behandlungen in der Klinik, Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen handeln. Je nach abgeschlossener Police werden unterschiedliche Kosten abgedeckt, wie etwa die Operation von Vierbeinern in einer Tierklinik, nach einem Unfall oder wegen einer schweren Krankheit. Wie der Name bereits vermuten lässt können OP-Versicherungen für derartige Aufwendungen aufkommen, wenn sie benötigt werden.

Die Tierhaftpflichtversicherung für Hunde ist manchen Bundesländern sogar gesetzlich vorgeschrieben. Für Verbraucher lohnt es sich, die Leistungen und Tarife der Versicherungsanbieter zu vergleichen, um eine Police mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu erhalten. Aus diesem Grund sollten Tierhalter sich mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzen und eine geeignete Versicherung abschließen, um für die Zukunft einen geeigneten Schutz zu haben. Zudem ergibt sich durch den Abschluss eines entsprechenden Vertrages eine höhere Sicherheit in Bezug auf die für die Tierhaltung anfallenden Kosten. Über den Artikel bei TierklinikenNet gelangen Interessenten auch zu einem unabhängigen Versicherungsvergleich, bei dem sie die verschiedenen Anbieter unverbindlich vergleichen und sich selbst ein umfassendes Bild machen können.

An anderer Stelle des Informationsportals finden sich noch mehr Informationen zu entsprechenden Angeboten und es werden verschiedenen Fragen beantwortet, etwa “Welche Versicherungen sollten Pferdebesitzer abschließen und warum?”

Natürlich werden noch unzählige andere Themen auf der Internetpräsenz behandelt und dies nicht nur in Bezug auf Pferde und Hunde, sondern auch auf Katzen, Fische, Reptilien und verschiedene Kleintiere.

Die UPA Verlags GmbH ist eine Internetagentur aus Bedburg-Hau (Kreis Kleve, NRW). Die Abteilung UPA-Webdesign betreut diverse Online-Portale, wie z.B. die Internetpräsenz TierklinikenNet, die Tierhaltern viele wertvolle Informationen über diverse Tierarten bietet. Es finden sich auf den Webseiten zum Beispiel interessante Artikel über Pferde, Vögel, Hunde und Katzen. Tiervideos sind ebenfalls zu finden. In der Kategorie “Hunde” werden unter anderem Hilfestellungen für die Anschaffung eines Hundes, die Hundehaltung und die Hundeerziehung veröffentlicht. Natürlich werden auch allgemeine Informationen, etwa über die verschiedenen Hunderassen, bereitgestellt. Besonders wichtig für viele Tierhalter sind die Artikel über diverse Krankheiten, unter denen die Nutz- und Haustiere leiden können. Kleine Ratschläge helfen oftmals schon, die Symptome einer bestimmten Krankheit richtig zu deuten und entsprechende Maßnahmen für das Tier zu ergreifen. Im Zweifelsfall sollte dabei stets eine Tierarztpraxis oder eine Tierklinik aufgesucht werden.

Die einzelnen Kategorien sind bei TierklinikenNet auf die gleiche Art und Weise strukturiert worden. So wird es dem Benutzer erleichtert, sich auf dem umfangreichen Online-Portal zurechtzufinden. In der Kategorie “Katzen” sind zum Beispiel ebenfalls Artikel über die Anschaffung, Haltung, Erziehung und Krankheiten von Katzen veröffentlicht worden. Unterschiedliche Katzenrassen werden auch behandelt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden einige Tierarten auch zusammenfassend betrachtet, wie beispielsweise Kleintiere, Fische oder Reptilien. Bei den Informationen über Kleintiere finden sich Artikel über Chinchillas, Kaninchen und Meerschweinchen. In der Kategorie “Reptilien” werden unter anderem Leguane, Bartagamen und Schildkröten vorgestellt. Zu den vorgestellten Fischarten gehören unter anderem Regenbogenfische, Guppys, Metallpanzerwelse und Weißkehl-Doktorfische. TierklinikenNet ist ein weiteres Online-Portal, das von Mitarbeitern von UPA-Webdesign erdacht und umgesetzt wurde.

