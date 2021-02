Tim Lessel verstärkt SAP-Unit der PTA-Gruppe

Marktposition stärken und konsequent ausbauen

Mannheim, 02.02.2021. Mit Tim Lessel verstärkt die Unternehmensberatung PTA GmbH mit Firmensitz in Mannheim das SAP-Beratungsgeschäft der gesamten PTA-Gruppe. Ziel des neuen Head of SAP ist der konsequente Ausbau des SAP-Geschäftsbereiches im Kontext von SAP S/4HANA. Unter der Federführung von Tim Lessel will die PTA-Gruppe zudem ihre Position als zuverlässiger Digitalisierungspartner im SAP-Markt weiter festigen und schärfen.

“Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tim Lessel einen erfahrenen SAP-Experten gewonnen haben. Sein bestehendes Netzwerk an Kunden und Partnern hilft uns dabei, die gesteckten Ziele in unserem SAP-Geschäftsfeld zu erreichen”, sagt Matthias Wossidlo, Geschäftsführer der PTA. Tim Lessel blickt auf eine erfolgreiche Karriere als SAP Consultant in führenden Positionen zurück und verantwortete zuletzt als Senior Manager eine Kompetenz-Center Unit im Bereich SCM bei der NTT DATA Deutschland GmbH. In dieser Funktion war er maßgeblich am Auf- und Ausbau des SAP Business beteiligt und bringt daher großes Know-How im Bereich Business Development und Strategien mit.

“Unser gemeinsames Ziel ist es, die PTA auf der Basis ihrer fundierten Erfahrungen und Werte vertrieblich, personell wie auch organisatorisch nachhaltig in die Welt der S/4HANA-Projekte zu führen. Wir sind davon überzeugt, dass Tim Lessel dazu beitragen und wertvolle Impulse setzen wird”, sagt Dr. Tim Walleyo, Geschäftsführer der PTA. Mit der Verpflichtung des SAP-Experten Lessel will die PTA-Gruppe neues Wachstumspotenzial in den dafür zuständigen Teams entwickeln, dieses konsequent auf- und ausbauen und die Wahrnehmung im SAP-Markt weiter erhöhen. Ziel ist es, die PTA-Gruppe noch besser als validen und strategischen Partner für die Kunden im Bereich der digitalen Transformation positionieren.

Tim Lessel zu seinem Einstieg in die PTA: “Ich freue mich darauf, die Verantwortung des SAP-Beratungsgeschäftes als Head of SAP der PTA Gruppe zu übernehmen und zusammen mit einem starken Team auf dem Weg in die nächste Entwicklungsstufe begleiten zu dürfen. In vielen Vorgesprächen mit den Verantwortlichen konnte ich bereits das enorme Potenzial und Know-How der PTA kennenlernen und bin überzeugt, dass wir in Zukunft eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation mit Hilfe von SAP S/4HANA bei unseren Kunden spielen werden. Wie auch in der Vergangenheit soll die PTA als valider und verlässlicher Partner auf Augenhöhe mit seinen Kunden agieren.”

Die PTA Unternehmensberatung entwickelt seit 1969 maßgeschneiderte und kundenorientierte IT-Lösungen. Mit ihrer Ausrichtung auf Organisations- und IT-Projekte begleitet sie ihre Kunden pragmatisch und erfolgreich in die Digitalisierung. PTA ist nach DIN EN ISO 9001 sowie nach ISO13485 zertifiziert. Die PTA Unternehmensberatung verfügt über 12 Standorte in Deutschland und der Schweiz. Die PTA-Gruppe mit Firmenzentrale in Mannheim beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter und betreut vornehmlich Kunden aus der Life Science-Branche, Fertigungsindustrie, Retail & Logistics, im Energiesektor sowie in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. https://www.pta.de/

Firmenkontakt

Unternehmensberatung PTA GmbH

Robert Fischer

Weberstraße 2-4

68165 Mannheim

+49 621 41 960 – 823

Robert.Fischer@pta.de

https://www.pta.de/

Pressekontakt

Donner & Doria Public Relations GmbH

Oliver Stroh

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

06221-4355013

oliver.stroh@donner-doria.de

http://www.donner-doria.de

Bildquelle: PTA GmbH