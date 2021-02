Tipp Oil damit es läuft wie geschmiert

Tippoil damit es läuft wie geschmiert. Die Anforderungen an Schmierstoffe werden immer vielfältiger und anspruchsvoller. TippOil steht an der Spitze unserer Tippoil-Schmierstoffe, die jedes unserer Produkte als das wichtigste in ihrem Auto schützt, nämlich den Motor.

auf der Tippoil Unternehmenshomepage, finden Sie viele Informationen rund um Tippoil und ein breites Produktsortiment, verspricht Tippoil attraktive kalkulierte Preise, sowie regelmäßige Erweiterungen des Online Shops. Mit ein paar Klicks ist ein Eintrag als Kunde möglich um den Einkauf übersichtlicher zu machen.

Im B2B Bereich an Gewerbetreibende im Exporthandel, wird ein umfangreiches Sortiment an Mineral- und Synthetikölenbereit gehalten. Ob im Bereich PKW, LKW, Motorrad, Baumaschinen oder Industriemaschinen, Hydraulik-, Turbinen-, Kompressor- oder Spezialöle. Im Sortiment die besten Frostschutzmittel für den Kühler als Konzentrate oder Fertiggemische, dadurch wird das ganze Sortiment noch umfangreicher.

Abgerundet wird das Rundum-Paket mit der leistungsstarken Qualität durch das neue Rebottle-System – unter dem Motto gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Wir alle kennen das Problem, dass sich Müll auf den Straßen ansammelt und sich hinlegt, oder es wird verbrannt und unsere Luft verschmutzt, mit dem Rebottle-System wollen wir diesem Effekt etwas entgegenwirken, dem zumindest Tippoil-Flaschen nicht auf Straßen oder Stränden kleben. Auch dort, wo Ölwechsel an der Tagesordnung sind, wie in Werkstätten, sammeln sich schnell leere Plastikflaschen an.

Deshalb hat Tippoil ein Pfandsystem für Kunststoff-Kleinbehälterflaschen bis 20 Liter eingeführt. den Kunststoff länger im Wirtschaftskreislauf zu halten und wiederverwendbar zu machen. Durch die breite Produktpalette von Tippoil finden Sie immer mineralische und synthetische Öle von Autos, LKWs, Baumaschinen oder Industriemaschinen bis hin zu Frostschutzmitteln für Ihre Werkstatt oder Ihren Fuhrpark. In unserem Online-Shop können Sie alle Datenblätter mit Spezifikationen und Additiven studieren, in Kürze werden wir unser Produktsortiment für die Elektromotor-Reihe für Elektromotoren angepasste Spezialöle erweitern.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

