Tipp Oil gründet BNI International Chapter NRW

Tipp Oil Hersteller für Schmierstoffe kennen ja fast alle ,Ein Unternehmen was Geschichte geschrieben hat, in der Gesamten Oil Industrie durch sein einzigartiges

Pfandsystem für Kunstoff Gebinde, und in fast 60 Ländern bereits aktiv ist.

Geschäftsführer Firma Tipp Oil Manufacturer Ltd.Co.KG Herr Sebastian Maier ist seit Dezember 2021 Mitglied im BNI Netwerk Chapter Lünen Schloss Schwansbell durch Frau Ute Krohn Unternehmens Beratung Pro Ergebnis GmbH in Kamen.

Die Mission von BNI besteht darin, Unternehmern zu helfen, ihr Unternehmen über strukturiertes, positives und professionelles Empfehlungsmarketing zu vergrößern, das ihnen ermöglicht, wichtige und dauerhafte Beziehungen mit den besten Unternehmerkollegen aufzubauen.

Gerade in der heutigen Wirtschaftslage und aufgrund der aktuelle Corona Pandemie möchten wir Unternehmen unterstützen die im Ausland aktiv sind oder noch wollen.

Doch damit nicht genug Herr Sebastian Maier erkannte das zwar das BNI Netwerk für Regionale Unternehmer zwar sehr viel versprechend ist, aber Unternehmen die Hauptsächlich im B2B Handel aktiv sind leider nicht vertreten sind. Somit war der Entschluss gekommen sich mit Herrn Markus Bosdorf Geschäftsführer des BNI NRW Mitte GmbH zusammen zu setzen.

Herr Markus Bosdorf befürwortet die Idee eines Internationalen Chapters zu gründen.

Die Gründung eines BNI Online Internationalen Chapters in NRW wird kurzfristig erfolgen, weitere Informationen erhalten sie durch Kontaktaufnahme .

Manufacturer of the brand Tipp Oil Made in Germany PKW-. Truck engine oils, universal oils for agriculture and construction machinery, two-wheeler engine oils, two-stroke engine oils, gear oils, etc. Our company Tipp Oil Manufacturer Ltd. is active in the manufacture and trading of lubricants and raw materials. TIPP Oil is an independent brand with extensive know-how and an assortment that offers the optimal oil especially for every area of application. Our products are „Made in Germany“ and are manufactured by qualified and experienced employees in compliance with recognized and regularly checked quality standards. We have an extensive range of high-performance lubricants and related products of the latest generation. We offer an optimally tailored product for your needs. Tipp Oil Manufacturer Ltd. your partner for quality and service. Tipp Oil serves national and international trading partners and users from various industry segments with its wide range of lubricants. When it comes to lubricants, your expectations should always be high. Tipp Oil is the independent brand in the German lubricant trade. Our various lubricant products guarantee precision and reliability. And that for automotive and industrial uses. Trust is the basis of every business relationship. If you choose Tipp Oil, you are guaranteed to have the right partner at your side.

Kontakt

TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Anja Klukas

Am Langen Kamp 2

59192 Bergkamen

023079703274

contact@tippoil.com

http://www.tippoil.com

