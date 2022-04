Tipp Oil produziert hochwertige BIO Reinigungsmittel

Bei uns finden Sie eine umfassende Produktepalette von biologischen Reinigungsprodukten auf Basis effektiver Mikroorganismen für professionelle Anwendungen. Unser Ziel ist ein ganzheitliches Reinigungskonzept sowie ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt. Durch die Verwendung unserer Lösungen wird der Verbrauch herkömmlicher Reinigungsmittel auf ein absolutes Minimum reduziert und somit ein aktiver Beitrag zum Gewässer- und Umweltschutz geleistet! Tipp Oil BIO ist der Deutsche Hersteller von Reinigungs- und Verwertungsprodukten, spezialisiert auf den biotechnologischen Einsatz effektiver Mikroorganismen, ohne jegliche Beimengung künstlicher oder chemischer Substanzen.

Die Philosophie der Tipp Oil Bio-Präparate basiert ausschließlich auf die Verwendung von Reinigungsprozessen, so wie sie in der Natur vorkommen.

Nachhaltige Lebensweise ist Ihnen ein Anliegen und Sie möchten mit ökologischen, zukunftsweisenden Produkten arbeiten?

Das Alternative Reinigungsmittel, auf Basis von Mikroorganismen.

Schmutz, Staub und schädliche Bakterien werden auf natürliche Weise umweltschonend beseitigt. Tipp Oil hat die Reiniger unter die Lupe genommen.

Was sind effektive Mikroorganismen und

was macht sie besonders?

Die Idee der funktionalen Reinigungsmittel – wirksam, sparsam und ökologisch.

70% alles Lebens auf der Erde besteht aus Mikroorganismen*. Diese kleinen Helfer sind seit Grundlage von organischem Leben. Sie sind Teil der Menschen, der Tiere, der Pflanzenwelt und Gewässer.

*Mikroskopisch kleine, vornehmlich einzellige Lebewesen, die sämtliche Oberflächen und Lebensräume besiedeln.

Effektive Mikroorganismen (EM) sind eine flüssige Mischkultur, die aus Milchsäurebakterien, Photosynthesebakterien und Hefen bestehen. Diese Mikroorganismen Kulturen sind die Basis für alle Produkte , die durch Fermentation entstehen. Bei der Fermentierung werden organische Stoffe durch Enzyme oder Mikroorganismen umgewandelt. Beim Zusatz von Mikroorganismen können auch Stoffe gebildet werden, die sich chemisch nur sehr schwer oder gar nicht herstellen lassen.

Für die Microorganismen Reinigungsprodukte werden spezielle Mikroorganismen in einem mehrstufigen Prozess kultiviert. Bei diesem Fermentationsprozess vervielfachen sich Mikroorganismen. Die besondere Zusammensetzung von EM machen das Endprodukt besonders wertvoll und reich an stark antioxidativen, lebensfreundlichen Substanzen wie Enzyme, Vitamine, Aminosäuren, bioaktive Substanzen.

