Tipp Oil Schmierstoffe auf Erfolgskurs in Equador

Herr Fernando Meza Proano Distributor in Equador

TIPP OIL hat sein Vertrieb für Schmierstoffe in Equador ausgebaut ,

es ist geplant bis Dezember 2020 mehrere Standorte mit direkten verkauf an Endverbraucher in Equador aufzubauen.

Mit Herrn Fernando Meza Proano haben wir einen starken Partner vor Ort gefunden,der unsere Schmierstoffe vor Ort an direkte

Gewerbetreibende und an Endverbraucher weiterverkauft.

Schulungen und Workshops bzgl des anwendungsverfahrens Rebottle Kreislaufsystem ist man vor Ort dabei mit der einarbeitung des Personals.

Dezember 2020 wird es eine Eröffnungsfeier in Equador.

Geschäftsführer Herr Sebastian Maier der TIPP OIL Manufacturer LTD erwähnte die stabile Partnerschaft mit Herrn Meza Proano auf Dauer als bereicherung und für den innovativen Umweltschutz mit hohen Erfolg vor Ort.

Es ist geplant bis Ende Dezember 2020 2 Container nach Guayaquil auszuliefern.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

Kontakt

TIPP OIL – Schmierstoffe

Anja Klukas

Kamenerstr 16D

59425 Unna

(+49)023036728527

marketing@tippoil.com

http://www.tippoil.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.