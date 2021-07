Tipps für Eltern: Das richtige Internat finden

Familiengeführtes Internat Schloß Wittgenstein für Kinder ab Klasse 5

Wer sich mit dem Gedanken trägt, seine Tochter oder seinen Sohn auf ein Internat zu geben, hat viele Fragen und manche Bedenken. Zum einen wird ein Großteil der Erziehung auf Dritte übertragen. Zum anderen besteht eine Unsicherheit, ob die Entscheidung für das Internat richtig ist. Worauf Eltern bei der Wahl des Internats achten sollten, wird vielfach in Internetforen diskutiert. Und trotz aller Ratschläge ist es letztlich der persönliche Eindruck, der bei einem Campus-Besuch entscheidet.

Das Internat Schloß Wittgenstein bietet neben einer telefonischen Erstinformation und einer Broschüre den interessierten Eltern und Kindern die Möglichkeit, das Schloß und die pädagogischen Betreuer persönlich kennenzulernen. Mit einem modernen Lernkonzept, vielfältigen sportlichen und musikalischen Freizeitaktivitäten und einem strukturierten Tagesablauf mit klaren Regeln präsentiert sich das familiengeführte Internat als bodenständig und innovativ zugleich.

Individuelle Förderung mit Hausaufgabenbetreuung

Die Erfahrung zeigt, dass unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen nur dann optimal gefördert werden können, wenn den Schülern Raum zur persönlichen Entfaltung gegeben wird und gleichzeitig Hilfestellungen beim Lernen angeboten werden. Dafür sorgen kleine Klassengrößen, pädagogische Lehrkräfte und feste Ansprechpartner, wenn die Schüler Sorgen haben. Die Hausaufgabenbetreuung ist ein fester Bestandteil, sowohl für die Schüler des staatlich anerkannten Gymnasiums als auch für die Schüler der staatlich anerkannten Realschule auf Internat Schloß Wittgenstein

Abnabelungsprozess fördert Selbständigkeit und Disziplin

Jüngeren fällt es einfacher, das Heimweh zu vergessen, weil das Freizeitangebot des Internats Schloß Wittgenstein so groß ist. Und weil der Alltag viel Struktur und Orientierung bietet. Ältere Schüler, die auf das Internat wechseln, kämpfen mit dem Loslassen bestehender Jugendfreundschaften und gewohnter Umgebung. Daher sollte die Wahl für das Internat gut durchdacht sein. Hierbei ist ein Gespräch mit Pädagogen des Internats Schloß Wittgenstein sehr hilfreich. Denn in dem für Kinder und Jugendliche stattfindenden Abnabelungsprozess sind Verständnis und Feingefühl gefragt.

Durch die Förderung des engen Kontakts zu Gleichaltrigen entsteht nach kurzer Zeit eine gute Gemeinschaft. Dabei werden die Kommunikation und die soziale Kompetenz gestärkt. Gleichwohl bietet das Lern- und Betreuungskonzept den Schülern verschiedene Rückzugsmöglichkeiten. Denn auf dem Weg ins Erwachsensein scheint nicht jeden Tag die Sonne – Kinder und Jugendliche brauchen ihre eigene Wohlfühlzone. Die modern eingerichteten Zimmer mit eigener Dusche / WC sind dafür wie geschaffen und bieten Privatsphäre, wann immer es nötig ist.

Familiengeführtes Internat mit staatlich anerkanntem Gymnasium und staatlich anerkannter Realschule nahe des Kurortes Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen. Eingebettet in das Schloß Wittgenstein, dem ehemaligen Stammsitz des Hauses Sayn-Wittgenstein, bietet das weitläufige Gelände inmitten der Natur den teils internationalen Schüler*Innen vielfältige Möglichkeiten, Lernen und Freizeit ideal miteinander zu verbinden. Einzigartig ist die eigene Reitschule mit Reitstall, -halle und -platz. Das breite Freizeit- und Sportangebot wie Golfen, Tennis und E-Biken wird durch die Musik- und Sportpädagogen der Schulen angeboten. Mit einem durchdachten Unterbringungskonzept für die Internatsschüler werden Anforderungen an modernes Wohnen für Kinder und Jugendliche optimal erfüllt.

