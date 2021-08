Tipps zu Bildbearbeitungsprogramm und Fotografie

Wissensbasis für bessere Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm

Bei einem Bildbearbeitungsprogramm können Sie aus vorprogrammierten Modi wie Unschärfe-, rote Augen-Effekt- oder Collagen-Modus wählen, um das Foto besser auf die persönlichen Aspekte bei der Bildbearbeitung abzustimmen. Außerdem verfügt ein solches Fotoprogramm über einen Schieberegler für Farbton und Temperatur, mit dem Sie die Gesamtbeleuchtung eines Fotos verbessern können.

Die Standardtechniken zur Bildverbesserung sollten auch in einem einfachen Bildbearbeitungsprogramm verfügbar sein, und mit jedem dieser Programme können Sie Ihre Fotos verbessern, um sie aussagekräftiger zu machen und mit anderen zu teilen. Fortgeschrittene Bildbearbeitungsprogramme bieten diese Standardtechniken und verfügen darüber hinaus über zusätzliche Funktionen, die eine noch perfektere Bildbearbeitung ermöglichen, die jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Sie müssen nicht bei jedem Foto alle Standardbearbeitungsschritte durchführen, aber die von Ihnen ausgewählten Aktionen müssen in der vorgesehenen Reihenfolge ausgeführt werden.

Viele Programme verfügen über ein Werkzeug zum Entfernen von Bildfehlern. Mit Bildbearbeitungsprogrammen kann man auch die Ansicht eines Bildes verändern, um die Details von Bildern hervorzuheben. Die besten Bilder, die mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden können, sind natürlich diejenigen, die von einem erfahrenen professionellen Fotografen aufgenommen wurden, der sich etwas Zeit nimmt, um außergewöhnliche Aufnahmen in der Umgebung zu machen. Sie sollten auch erwägen, im JPG-Format zu fotografieren, um die beste Kontrolle über die Bearbeitung zu haben. Um zu lernen, wie man die besten Aufnahmen macht, können Sie auch einen praktischen Fotokurs besuchen.

Verbesserung von Bildern mit einem Bildbearbeitungsprogramm

Tipps, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie mit der Bildbearbeitung und einem Bildbearbeitungsprogramm beginnen

Es ist immer besser, bei der Aufnahme darauf zu achten, dass der Horizont waagerecht ist, aber die Korrektur mit diesem Bildbearbeitungsprogramm ist ebenfalls ein einfacher erster Schritt zur Verbesserung. Am besten schneiden Sie zu, um kleinere kompositorische Informationen zu verbessern, z. B. ablenkende Aspekte neben der Struktur oder indem Sie Ihr Motiv ein wenig anders positionieren. Die Natur ist ein staubiger Ort, und die sandigen Aspekte der Natur haben eine Methode, ihre Spuren auf der Kameralinse und dann auch auf Ihren Fotos zu hinterlassen.

Mit dem Kontrast lassen sich verschiedene Farben kreativ verändern, denn er bestimmt die Unterschiede zwischen den Abstufungen in der Beleuchtung. Helligkeit ist der allererste Schritt, um Dimensionen hinzuzufügen.

Der Weißabgleich bezieht sich auf Farbabstufungen, nicht auf direkte Belichtungsabstufungen. Sie können den Weißabgleich nachjustieren, um ihn zu korrigieren, wenn Ihr Foto einen Farbton hat, den Sie als unangenehm oder unnatürlich empfinden. Beachten Sie, dass JPG-Dateien aufgrund der Tatsache, dass sie viel weniger digitale Informationen als PNG-Dateien enthalten, nur eine geringfügige Änderung des Weißabgleichs während der Verbesserung in einem Bildbearbeitungsprogramm ermöglichen.

Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem Sie das Bild genau so hell oder dunkel machen können, wie Sie es wünschen. Wenn Sie die Beleuchtung in einem Bildbearbeitungsprogramm erhöhen, beachten Sie, dass manchmal die Farbabstimmung nicht mehr optimal sein kann. Wenn Sie das Foto zum ersten Mal aufnehmen, ist es deshalb immer besser, die richtige Direktbelichtung zu erzielen.

Bildbearbeitungsprogramm – Verwendung von Effekten und Voreinstellungen

Das Bildbearbeitungsprogramm verfügt über eine strukturierte Benutzeroberfläche und erleichtert Durchführung verschiedener Arbeitsschritte

Wenn Sie ein Foto in einem JPEG-Format auf Ihrer Digitalkamera aufnehmen, werden Ihre Bilder leicht komprimiert erscheinen. Manche Fotografen mögen sehr lebendige Farben, während andere ein gedämpftes Farbschema bevorzugen. Ganz gleich, welchen Stil Sie bevorzugen, die Anpassung der Farbtöne lässt Ihre Fotos noch spezieller aussehen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dies zu erreichen. Färbung, Sättigung und Balance können in der Regel in Fotoprogrammen geändert werden. Verwenden Sie den Schieberegler mit diesem Bildbearbeitungsprogramm im Bereich aller Funktionen.

Der häufigste Bildfehler ist eine Reihe von dunklen zu hellen Tönen. Bei einem hohen Wert sehen Sie eine überbelichtete Aufnahme, bei der alle Töne trotz der Schattierung entweder sehr dunkel oder sehr hell sind. Wenn er zusätzlich reduziert ist, sieht man ein flaches Bild, bei dem keine Aspekte in der Struktur hervorstechen. Normalerweise wollen Sie einen mittleren Kontrast, der beide Extreme vermeidet. Wenn Sie einen dieser beiden Effekte bevorzugen, können Sie den Vergleich im Bildbearbeitungsprogramm ganz einfach ändern, um dies zu erreichen.

