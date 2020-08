Tischwäsche für jeden Anlass von erwinmueller.de

Hochwertige und pflegeleichte Materialien in allen Größen und Sondergrößen

Ein schön gedeckter Tisch trägt ganz wesentlich zu Stimmung und Ambiente bei. Mit der passenden Tischwäsche lässt sich eine Tafel für verschiedenste Anlässe ganz individuell gestalten. Ob festlicher Damast für die Weihnachtstafel oder abwaschbare Tischdecke für den Gartentisch, ob quadratisch, rechteckig, rund oder oval, auf erwinmueller.de gibt es für jede Gelegenheit und jede Tischform die passenden Tischdecken, Mitteldecken und Tischläufer. Sondergrößen können nach Maß gefertigt werden.

Kleine Warenkunde

Das Material ist bei der Wahl der Tischwäsche ein wichtiger Aspekt. Für den täglichen Einsatz sollte die Tischdecke pflegeleicht und unempfindlich sein. Für einen festlichen Anlass dürfen es schon mal edler Damast oder Jacquard sein. Was sind die Unterschiede bei den Materialien?

Abwaschbar

Bei abwaschbarer Tischwäsche können Flüssigkeiten Dank einer besonderen Versiegelung nicht in das Gewebe eindringen. Sie perlen an der Oberfläche ab und können ganz einfach abgewischt werden. Perfekt für den täglichen Gebrauch, besonders mit Kindern – hier ist kleckern erlaubt!

Fleckabweisend

Eine hochwertige Veredelung verhindert, dass flüssige Substanzen in das Gewebe eindringen. Sie perlen ab und können mit einem Küchenkrepp aufgetupft werden. Dieses Material ist schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen. Durch linksseitiges Bügeln wird der Fleckschutz nach dem Waschen reaktiviert und aufgefrischt.

Jacquard

Jacquard ist ein dekoratives oder gewebtes Muster, das durch Verwendung eines Jacquardaufsatzes auf einem Webstuhl erzeugt wird. Diese Webtechnik kann auf verschiedene Stoffe angewendet werden, häufig auch für Brokat- und Damaststoffe.

Damast und Brokat

Damast und Brokat sind Stoffe, die gewebte Szenen mit floralen Mustern, geometrischen Designs oder Szenen aus dem häuslichen Leben zeigen. Sie können aus Seide, Wolle, Leinen, Baumwolle oder synthetischen Fasern gewebt sein. Am häufigsten wird Seide verwendet. Bei Damast ist das gewebte Stoffmuster reversibel, was bei Brokat nicht möglich ist.

Strahlender Digitaldruck

Tischwäsche mit Blumenmotiven kommt durch hochwertigen Digitaldruck besonders schön zur Geltung. Die Farben bleiben auch nach häufigem Waschen dauerhaft strahlend. Die Oberfläche des strapazierfähigen Gewebes aus Polyester erinnert an feinsamtige Pfirsichhaut.

Schutz für Tischplatte und Tischdecke

Um Tische vor Flecken und Kratzern zu schützen, sind Tischpolster empfehlenswert. Sie sind feuchtigkeitsabweisend und wärmebeständig. Die Oberseite besteht aus Weichschaum mit feiner Prägung, die Unterseite aus Polyestervlies. Eine transparente, wasserundurchlässige Tischfolie schützt den Tisch, ohne den Blick auf die Tischdecke zu verdecken. Tischpolster und Glasklarfolie sind als Meterware erhältlich

Formate, Größen und Sondergrößen

Die Tischdecken von Erwin Müller sind in allen rechteckigen Standardgrößen erhältlich, oval und auch rund. Für viele Artikel gibt es auch Sondergrößen. Dabei wird die Tischdecke nach Wunschmaß gefertigt. Einfach das gewünschte Endmaß im Onlineshop eingeben und das Preisangebot wird sofort angezeigt. Tipp für das Ermitteln der richtigen Größe: Länge und Breite des Tisches messen und auf jeder Seite mindestens 20 cm Überhang dazurechnen.

Bei allen Erwin Müller Kollektionen gibt es zu den Tischdecken passende Mitteldecken und Tischläufer, Kissenhüllen, Servietten und Tischsets. Die vielen verschiedenen Farben und Muster erlauben kreative Kombinationen und machen den Tisch zu einem Anziehungspunkt im Zuhause.

Auf erwinmueller.de/tischwaesche gibt es eine große Auswahl von Tischwäsche für jede Gelegenheit. Die detaillierte Filterfunktion erleichtert die Suche nach dem passenden Artikel.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

