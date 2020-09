tiSsi® Kindermöbel, nachhaltiges Zeichen mit neuem Label

Neben ökonomischen Zielen stehen bei der Firma DawOst / tiSsi® Kindermöbel insbesondere die ökologischen Faktoren im Vordergrund.

“Wir sind bereits in der siebten Generation erfolgreich tätig und verfolgen stets ein Ziel: Mit hochwertigen Produkten unseren Kunden das Leben einfacher und schöner zu gestalten”, so Geschäftsführer Matthias Oster.

Was das Unternehmen dabei aber nicht aus dem Auge verliert: “Wir arbeiten nicht nur im Hier und Jetzt sondern müssen auch an unsere Nachkommen denken und die Erde möglichst gesund halten!”

Aus diesem Grund hat das Unternehmen ein eigenes Nachhaltigkeitslogo eingeführt:

Weitestgehend alle Verpackungen wurden auf eine plastikfreie Variante umgestellt.

Alle Materialien wie Holz, Schrauben etc. kommen ausschließlich aus Europa, um den ökologischen Fußabdruck durch unnötig weite Transportweg zu verbessern.

Somit werden zudem ausschließlich Hölzer aus heimischen Wäldern und keine Überseeimporte verarbeitet. Alles aus kontrolliertem und zertifiziertem Anbau!

Zum besseren Produktschutz und einer noch längeren Haltbarkeit werden Lacke eingesetzt – auch diese natürlich mit einem Maximum an Hochwertigkeit!

Die Auswahl aller Zulieferer erfolgt unter Voraussetzung der ökologisch einwandfreien Produktionsausstattung und penibler Einhaltung aller Umweltvorschriften.

“Unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer Nachkommen und die unserer Erde sind unser höchstes Gut! Hier können wir gar nicht engagiert genug sein”, so das schöne Schlusswort unsere Interviews mit dem Firmengründer Hermann Oster.

hiermit möchten wir Ihnen uns und unser Handelsunternehmen vorstellen.

Wir, die Fa. DawOst GmbH mit Sitz in Bremm an der Mosel, sind Importeure mit den Kernkompetenzen

in Kinder-, Wohn- und Schlafmöbeln.

Unser Produktspektrum reicht von einzelnen Möbelkomponenten bis hin zu kompletten Fertigmöbeln.

Wir produzieren, angefangen von Melamin beschichteten- bis hin zu vollmassiven Möbeln alles was das

Kundenherz begehrt.

Wir sind in der Lage Ihre Produkte maßgenau nach Ihren Vorgaben fertigen zu lassen.

Mittels ständiger Produktionskontrollen durch unsere Büros in den jeweiligen Einkaufsländern, können wir

Ihnen stets eine gleichbleibende Qualität garantieren.

Um ein bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis gewährleisten zu können, bieten wir unseren Kunden

beispielsweise den direkten Weg zum Lieferanten an.

Zu Ihrer Unterstützung übernehmen wir hier für Sie die komplette Abwicklung, angefangen von der

Entwicklung neuer Modelle, über die Preisverhandlungen bis hin zur Qualitätskontrolle.

Kontakt

DawOst GmbH

Matthias Oster

Calmontstraße 8

56814 Bremm

026759114414

moster@dawost.com

http://www.tissi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.