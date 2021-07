tiSsi Lernturm Felix. Der Bestseller im neuen Gewand !

“Felix” – Der mitwachsende Lernturm für Kinder mit dem Plus an Kippsicherheit! – Jetzt neu, auch in Eiche!

Neben den bereits vorhandenen Farben Buche natur, weiß, grau und mint ist der beliebte Lernturm Felix nun auch in Eiche erhältlich! Durch die geliebte Farbe der Eiche und die sehr hochwertige Erscheinung, rundet der neue Turm das Sortiment ab.

Der tiSsi® Lernturm kann mit nur wenigen Handgriffen optimal an die Größe des Kindes angepasst werden.

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 40kg ein langer Begleiter bis in die Jugend.

Merkmale, Funktionen und Vorteile

Der Entdeckerturm von tiSsi® hebt Ihr Kind auf die optimale Position an.

Lernturm tiSsi® wurde so konzipiert, dass der Turm das Kind näher an dich Küche oder den Tisch bringt und so schon früh soziale Interaktionen mitbekommt und von den Erwachsenen lernen kann.

Wenn das Kind beim Kochen hilft, kann es eine bessere Bindung aufbauen sowie bessere sprachliche und soziale Fähigkeiten entwickeln.

Der Lernturm tiSsi® übertrifft durch seinen langen Entwicklungsprozess alle internationalen Sicherheitsstandards.

Als praktisches Hilfsmittel im Alltag mit Kind bietet der Lernturm besonders sicheren Stand und Kindern im Alter von 1-4 Jahren angemessene Bewegungsfreiheit.

PRAKTISCH: Mit dem Lernturm von tiSsi® übt sich alles gleich viel leichter: Ob Kuchen backen, Suppe kochen oder Hände waschen und Zähne putzen. Das Kind ist jetzt immer in Augenhöhe mit dabei.

PASST IMMER: Ob Küchenarbeitsplatte, Esstisch oder Waschbecken: Durch die 3-Stufen Höhenverstellung passt der Turm überall. Durch fünf erhältlichen Farben, findet Felix überall seinen optimalen Platz.

Bei der Herstellung aller Artikel stehen Sicherheit und Qualität an oberster Stelle.

Auf den Einsatz belastender Stoffe wird vollkommen verzichtet!

Die Sicherheit und die Verwendung von ökologischen unbedenklichen Materialien sind in der Produktion der tiSsi®-Artikel oberste Priorität, zum Wohle der Kinder und Familien!

hiermit möchten wir Ihnen uns und unser Handelsunternehmen vorstellen.

Wir, die Fa. DawOst GmbH mit Sitz in Bremm an der Mosel, sind Importeure mit den Kernkompetenzen

in Kinder-, Wohn- und Schlafmöbeln.

Unser Produktspektrum reicht von einzelnen Möbelkomponenten bis hin zu kompletten Fertigmöbeln.

Wir produzieren, angefangen von Melamin beschichteten- bis hin zu vollmassiven Möbeln alles was das

Kundenherz begehrt.

Wir sind in der Lage Ihre Produkte maßgenau nach Ihren Vorgaben fertigen zu lassen.

Mittels ständiger Produktionskontrollen durch unsere Büros in den jeweiligen Einkaufsländern, können wir

Ihnen stets eine gleichbleibende Qualität garantieren.

Um ein bestmögliches Preis-/Leistungsverhältnis gewährleisten zu können, bieten wir unseren Kunden

beispielsweise den direkten Weg zum Lieferanten an.

Zu Ihrer Unterstützung übernehmen wir hier für Sie die komplette Abwicklung, angefangen von der

Entwicklung neuer Modelle, über die Preisverhandlungen bis hin zur Qualitätskontrolle.

