TMF Kunstwettbewerbe für digitale Künstler

Die Schweizer Online Galerie TMF GALLERY veranstaltet Kunstwettbewerbe

TMF GALLERY fördert digitale Kunst. Die Galerie ist neu gegründet als Online-Galerie mit Präsenz an Kunstmessen. Die Galerie entstand aus dem Bedürfnis heraus, eine internationale Präsentation speziell für Videokünstler/innen, Mixed Media Kunst, Fotografie und Malerei zu ermöglichen. Die Werke werden jedoch nicht physisch ausgestellt, sondern über digitale Medien vermarktet und auf großen Bildschirmen präsentiert.

Der Kunstmarkt ist derzeit im Umbruch. Die Präsentation von Kunst findet hauptsächlich online statt. Diese Vermarktungsstrategie bietet viele Vorteile und bekam in Zeiten der Pandemie zusätzlich Aufschub. TMF GALLERY veranstaltet regelmässig internationale Kunstwettbewerbe, sogenannte Artist Calls für Künstler und Künstlerinnen jeglichen Hintergrunds und Alter.

TMF GALLERY richtet ein spezielles Augenmerk auf die Förderung von Videokunst. Diese Kunstform ist in der allgemeinen Wahrnehmung nicht wirklich präsent. Darum fördert die Galerie explizit Videokünstler/innen, um diese hochinteressante Kunstform in die Aufmerksamkeit eines internationalen Publikums zu bringen. Digitale Kunst lässt sich ohne grossen Aufwand geniessen durch das Streamen auf einen Smart TV oder dem Kauf und Download, um die Kunstwerke per digitalen Bilderrahmen, auf dem Handy oder dem Computerbildschirm anzusehen.

TMF GALLERY versteht Kunst nicht als elitäres Produkt sondern als Bedürfnis der Gesellschaft und des Individuums nach der Interpretation des Lebens und dessen Ausdruck in allen Facetten. Kunst ist ein Gesellschaftsgut und gehört zu den wichtigsten Ausdrucksformen des Daseins.

TMF GALLERY ARTIST PRIZE zeigt die ersten Gewinner/innen der Kategorien Videokunst, Mixed Media und Fotografie auf ihrer Webseite und via VIMEO. Gewinner Kategorie Video sind The Messenger Collective mit “Momentum – A brief moment in time”, David Cohn mit “Consciousness Economy” und Noa Ry mit “The Wall”. Die Gewinner der Kategorie Mixed Media sind David Solomita, Vladislav Andreev, Jean-Marie Guyaux. Die Gewinner der Kategorie Fotografie sind Patrick Jansen, Jesus Eca, Taisiia Stupack.

TMF ARTIST PRIZE – digitale Kunst

Gewinner/innen Kategorie Videowerke . Gewinner/innen Kategorie Mixed Media.

Galerie für digitale Kunst

Firmenkontakt

TMF GALLERY @Swiss POS Marketing GmbH

L. Luginbühl

Dorfstrasse 96

5244 Birrrhard

0787400151

contact@tmfgallery.net

https://tmfgallery.net

Pressekontakt

TMF GALLERY

L. Luginbühl

Dorfstrasse 96

5244 Birrhard

+41787400151

contact@tmfgallery.net

https://tmfgallery.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.