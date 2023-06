TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt DENIOS

Glückwünsche auf dem „Deutschen Mittelstands-Summit“: Ranga Yogeshwar gratuliert der DENIOS SE aus Bad Oeynhausen zu ihrer Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitag, 23. Juni, in Augsburg für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das TOP 100-Siegel erhalten haben. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 30. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte DENIOS in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationsklima“. Das Unternehmen zählt bereits zum fünften Mal zu den Top-Innovatoren.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es (Auszug): DENIOS entwickelt und produziert Produkte für Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Von der Kleinstlösung bis zum großen Raumsystem für die Gefahrstofflagerung bietet dieser Marktführer innovative Konzepte an. Grund für den Erfolg ist aber auch ein fruchtbares Innovationsklima: Ein strukturiertes Vorschlagswesen erlaubt es jedem, Ideen online einzureichen und den anschließenden Prozess, den sie durchlaufen, auch zu verfolgen. Für jede Idee, die überzeugt und umgesetzt wird, bekommt ihr kreativer Kopf eine Prämie. „Innovation ist für uns geradezu Pflicht, denn wir sind zwar Weltmarktführer, aber wir wollen es auch bleiben“, sagt Managing Director Horst Rose. Schwierige Situationen wie etwa Coronapandemie, Klimawandel oder Krieg spürt das Familienunternehmen. Zum einen investieren Kunden zurückhaltender, zum anderen befeuert eine „Multikrise“ aber die Innovativität. „Batteriespeicher mit Lithium-Ionen-Technik sind enorm wichtig für die Energiewende, aber sie können auch stark überhitzen. Darum haben wir brandgeschützte Raumsysteme entwickelt, in dem sich die Batteriespeicher befinden“, sagt Rose.

Zum vollständigen Porträt geht“s hier: www.top100.de/die-top-innovatoren

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt die Agentur compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Er ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner.

Mehr Infos unter www.top100.de

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

