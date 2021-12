TOP 100-Erfolg: Würdigung der DFE Chemie durch Ranga Yogeshwar

Düsseldorf, November 2021

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat der DFE Chemie GmbH aus Düsseldorf zu ihrem Erfolg beim Innovationswettbewerb TOP 100 mit einem persönlichen Video gratuliert. Ranga Yogeshwar begleitet als Mentor den zum 28. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb.

„Wahre Innovatoren verändern sich ständig, erfinden sich neu und stoßen dabei auf überraschende Lösungen“, würdigte Yogeshwar die Leistungen der TOP 100-Unternehmen. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte DFE Chemie besonders in den Kategorien „Außenorientierung/Open Innovation“ und „Innovationsklima“.

Anlässlich der Auszeichnung wurde der DFE-Geschäftsführung auch eine individuelle Innovationsbilanz überreicht. Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team an der Wirtschaftsuniversität Wien analysieren darin detailliert das Innovationsmanagement bei DFE Chemie und kommen zu folgendem Ergebnis:

„Die DFE Chemie GmbH zählt zu den TOP 100 im Jahr 2021, also zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Das Innovationsmanagement der DFE Chemie GmbH wird insgesamt mit A+ geratet (Durchschnitt TOP 100: A). Das Rating A wird an Unternehmen vergeben, die über ein auch im internationalen Maßstab ungewöhnlich professionelles Innovationsmanagement verfügen. Unternehmen mit diesem Rating setzen Maßstäbe. Die Wahrscheinlichkeit künftiger Innovationserfolge ist sehr hoch.“

Die DFE Chemie

DFE Chemie GmbH ist ein Unternehmen der Spezial-Chemie und beliefert industrielle Abnehmer. Inhibitoren der FEPORID®-Serie beispielsweise werden beim Beizen von Stahlblechen eingesetzt und führen zu einer besseren Oberflächenqualität bei gleichzeitiger Kostenreduktion.

In dem nun veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es (Auszug):

Dass Stahl gewalzt wird, wissen viele. Was viele aber nicht wissen: Bei diesem Prozess entsteht eine Oxidschicht, sogenannter Zunder, der in einem Säurebad abgebeizt wird. Ein Additiv für eine solche Säure entwickelt die DFE Chemie. „Unser sogenannter Korrosionsinhibitor schützt den Stahl quasi vor der Säure“, erklärt der Geschäftsführer Oliver Paessens. Das Metall erhält so nicht nur eine bessere Oberflächenqualität, das Additiv reduziert auch den Säureverbrauch und damit sogar den CO2-Ausstoß. „Bei einer Produktion von vielen Millionen Tonnen Stahl pro Jahr ist der Unterschied erheblich“, sagt Paessens.

Bei der Weiterentwicklung seiner Produkte und internen Prozesse hilft diesem Mittelständler vor allem auch ein gutes Innovationsklima. „Mir ist eine angstfreie Arbeitsumgebung enorm wichtig. Die Mitarbeiter sollen den Mut und die Zeit haben, Neues auszuprobieren“, betont der Geschäftsführer. Dass das nicht nur leere Worte sind, bewies während der Coronakrise eine Geschäftsmodellinnovation: Mithilfe eines externen Beraters entwarf das Team eine neue Zukunftsvision und stellte den Offlinevertrieb komplett auf ein digitales Marketing um.

Der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin und impulse den Unternehmensvergleich.

Die DFE Chemie GmbH mit Sitz in Düsseldorf beliefert die Industrie mit Produkten aus dem Bereich der Oberflächentechnik, insbesondere für die Behandlung von metallischen Oberflächen.

