TOP Arbeitgeber Auszeichnung für Bibel TV aus Hamburg

Hamburg hat einen neuen TOP-Arbeitgeber

Bibel TV versteht sich als unabhängige Medienplattform für den gelebten, christlichen Glauben für Menschen jeder Herkunft und jeden Alters im deutschsprachigen Raum. Für ihre Nutzer kombinieren sie lineares, 24-stündiges Free-TV-Vollprogramm mit innovativen Digitalangeboten.

Vorausgegangen war eine unabhängig durchgeführte Mitarbeiterbefragung nach den Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V., darin wurden die Beschäftigten unter anderem nach der Gesamtzufriedenheit und der Weiterempfehlung des Unternehmens als Arbeitgeber gefragt. Außerdem wurden die Leistungen des Unternehmens in einem HR-Interview abgefragt und bewertet. Dazu gehören unter anderem verschiedene Zusatzleistungen, welche das Unternehmen seinen Beschäftigten bietet.

Die Ergebnisse wurden anschließend von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert GmbH ausgewertet. Der Geschäftsführer von SQC-QualityCert Oliver Scharfenberg sagt, „Das Ergebnis von Bibel TV hat uns sehr gefreut, denn das Ergebnis zeigt ganz klar, dass es sich bei Bibel TV um einen hervorragenden Arbeitgeber handelt. Wir gratulieren Bibel TV und dem gesamten Team zu dieser hervorragenden Leistung.“

Die Auszeichnung Top Arbeitgeber (DIQP) wurde im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online.de mit der Einstufung als „besonders empfehlenswert“ ausgezeichnet.

Dabei bewertet die Verbraucherplattform Labels nach einer einheitlichen Matrix. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch Labels formulieren, wie unabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Die Verbraucherplattform wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.

Bibel TV wurde als erster christlicher Fernsehsender im Jahr 2001 gegründet. Ziel ist, Menschen mit der facettenreichen Vielfalt des christlichen Glaubens zu berühren und sie so einen Schritt näher zu Gott zu begleiten. Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, welches das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit in SD und HD; in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Kabel und IPTV, via Livestream im Web sowie in Deutschland über DVB-T2. Zudem gibt es die Bibel TV App – auch für Kinder als „Kids App“ – für iOS und Android sowie die kostenlose Premium-Mediathek.

Hinter Bibel TV steht ein Kreis von 16 Gesellschaftern. Rund die Hälfte der Anteile sind im Besitz der Norman Rentrop Stiftung, benannt nach dem Gründer von Bibel TV. Die evangelische und katholische Kirche halten über hauseigene Medienfirmen zusammen 25,5%. Außerdem gehören Missionswerke, die Vereinigung evangelischer Freikirchen und christliche Medienunternehmen zum Gesellschafterkreis. Verbunden ist diese vielfältige Gemeinschaft durch den christlichen Glauben und den Willen, die Bibel ins Fernsehen zu bringen.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als „besonders empfehlenswert“ deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

Kontakt

SQC-QualityCert GmbH

Oliver Scharfenberg

Bessemerstraße 82

12103 Berlin

033708355050

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.