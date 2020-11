Top Arbeitgeber (DIQP) Auszeichnung geht nach Moers

Erste Auszeichnung für einen Steuerberater in NRW geht nach Moers

Als erster Steuerberater aus ganz Nordrhein-Westfalen wurde Andreas Schollmeier aus Moers mit dem Arbeitgebersiegel als Top Arbeitgeber vom DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. und der Bewertung “sehr gut” ausgezeichnet.

Zur Erlangung des Arbeitgebersiegels “Top Arbeitgeber (DIQP)” wurde in der Kanzlei eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und die Leistungen des Arbeitgebers erfasst. Dabei wurden alle Mitarbeiter unter anderem nach ihrer Gesamtzufriedenheit und der Bereitschaft befragt, die Kanzlei als Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Außerdem wurden Nebenleistungen, wie die Vergütung, Firmenwagen und sonstige Benefits für Mitarbeiter bewertet. Anschließend wurden die Daten von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert ( www.sqc-cert.de) ausgewertet.

“Das Ergebnis von Andreas Schollmeier ( www.stb-schollmeier.de) war eindeutig ein “sehr gut” und bescheinigt die Attraktivität der Kanzlei als Arbeitgeber. Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem außergewöhnlichen Ergebnis. Herr Schollmeier überzeugt auf ganzer Linie als Top Arbeitgeber”, sagt der Geschäftsführer der SQC-QualityCert, Oliver Scharfenberg.

Die Zertifizierung des DIQP ( www.diqp.eu) als Top Arbeitgeber hat auch das Verbraucherportal Label-online.de überzeugt und die dort bestmögliche Bewertung als “besonders empfehlenswert” vergeben.

Das unabhängige Verbraucherportal wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert und bewertet Labels nach den Bereichen: Anspruch, Unabhängigkeit, Kontrolle und Transparenz. Damit bietet das Portal eine Orientierung im Siegeldschungel.

Das Unternehmen SQC-QualityCert ( www.sqc-cert.de) bietet verschiedene Zertifizierungen des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. an. Dazu gehören neben dem Siegel als klimaneutrale Fahrschule auch Arbeitgebersiegel “Top Arbeitgeber (DIQP), “Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)” und “Familienfreundlicher Arbeitgeber (DIQP)”.

Zahlreiche Zertifizierungen wurden vom Verbraucherportal Label-online.de als “besonders empfehlenswert” bezeichnet. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. Das Unternehmen arbeitet zudem selber als klimaneutrales Unternehmen und hat seine Emissionen in Gold Standard Projekten kompensiert.

Das DIQP ( www.diqp.eu) Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. ist als eingetragener Verein eine Non-profit Organisation. Der Verein befasst sich mit der Entwicklung von verschiedenen Standards und Arbeitgebersiegeln.

