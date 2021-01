Top Arbeitgeber in Leonberg bei Stuttgart

Die Storming GmbH wurde als Top Arbeitgeber mit einem “sehr gut” bewertet

Das Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber [DIQP] wurde an die STORMING GmbH aus Leonberg für die nächsten zwei Jahre vergeben. Leonberg liegt im Landkreis Böblingen und ist ca. 15 Autokilometer von Stuttgart entfernt. Verliehen wurde die Auszeichnung als Top Arbeitgeber und der Bewertung “sehr gut” vom Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. Das Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber [DIQP] ist eines von mehreren Qualitätssiegeln und wird im Zweijahresrhythmus verliehen.

Die Kriterien dafür wurden vom DIQP entwickelt. Die SQC-QualityCert mit Sitz im brandenburgischen Rangsdorf hat die Zertifizierung umgesetzt. Alle Qualitätssiegel des DIQP und somit auch die Auszeichnung Top Arbeitgeber werden unabhängig vergeben. Die Verleihung an die STORMING GmbH erfolgte mit der höchstmöglichen 5***** – Bewertung und einem “sehr gut” und gilt für die kommenden zwei Jahre bis Ende 2022.

Unter dem Dach der STORMING GmbH mit Hauptsitz in Leonberg werden drei STORMING Creative Studios in Berlin, München und an einem eigenen Studiositz in Leonberg zusammengefasst. Dabe stehen an allen Standorten insgesamt drei bis vier Dutzend junge, motivierte und überdurchschnittlich engagierte Mitarbeiter*innen zur Verfügung. Die Beschäftigten haben wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung genommen, um als Top Arbeitgeber ausgezeichnet worden zu sein.

So zertifiziert das DIPQ einen Top Arbeitgeber

Eine Zertifizierung mit dem unabhängigen Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber [DIQP] liegt ein transparenter Prozess zu Grunde:

– Anonyme Mitarbeiterbefragung

– Erfassung von Arbeitgeberleistungen in einem HR Interview

So wird das Unternehmen, in diesem Fall die STORMING GmbH, umfassend bewertet, man könnte auch sagen von Grund auf durchleuchtet. Das geschieht unter Beachtung und Einhaltung der DSGVO-Bestimmungen. Im Bereiche der Aussagekraft, Seriosität und Integrität ist das Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber sehr umfassend und wird auch hohen Ansprüchen gerecht.

Benefit von Arbeitgebersiegeln ganz allgemein

Die Zertifizierung mit eine Arbeitgebersiegel wie zum Beispiel als Top Arbeitgeber wirkt sich auf das Standing innerhalb sowie auch außerhalb der jeweiligen Branche positiv aus.

– Zertifizierung steigert das Renommee

– Die Auszeichnung Top Arbeitgeber macht das Unternehmen für Top-Kräfte interessant bis attraktiv

– Aus wirtschaftlicher Sicht lassen sich damit mittel- und langfristig ehrgeizige Ziele realisieren

– Das wiederum kann eine Steigerung von Umsatz und Gewinn nach sich ziehen

Wer ist das DIQP und SQC-QualityCert?

Das DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. aus Berlin entwickelt verschiedene Siegel und Arbeitgebersiegel wie Top Arbeitgeber. Mehr Informationen finden Sie unter www.diqp.eu Die SQC-QualityCert mit Unternehmenssitz in der brandenburgischen Gemeinde Rangsdorf im Landkreis Teltow-Fläming ist die Zertifizierungsstelle des DIQP.

Zu den regelmäßigen Zertifizierungen gehören neben der Zertifizierung als Top Arbeitgeber auch andere Arbeitgeber-, Service- sowie Nachhaltigkeitssiegel für Unternehmen. Mit diesen Zertifizierungen werden Unternehmen bei ihren stetigen Bemühungen unterstützt und gefördert, Fachkräfte zu gewinnen, die Qualität ihrer Waren und Dienstleistungen zu steigern, Kosten zu senken sowie die Produktivität zu optimieren. Grundlage von vielen Zertifizierungen sind Kunden- sowie anonyme Mitarbeiterbefragungen. Viele vom DIQP entwickelte Zertifizierungen werden von dem Bundesverband Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. mit Sitz in Berlin auf seinem Verbraucherportal Label-online. de als besonders empfehlenswert bezeichnet.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Qualifizierungen weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen werden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren.

Firmenkontakt

Pressekontakt

