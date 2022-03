TOP-FACHKRÄFTE FINDEN UND BINDEN – EINE ERFOLGSSTORY AUS DEM RHEIN-RUHRGEBIET

Wie die Krefelder Agentur G&S lokalen Unternehmen und Praxen trotz Fachkräftemangel zu passenden Mitarbeitern verhilft

Düstere Aussichten für Unternehmer und Betriebe: für das Jahr 2040 prognostiziert das Statistik-Institut Statista das Fehlen von ca. 3.1 Millionen Fachkräften auf dem deutschen Markt. Schon jetzt ist der Fachkräftemangel in aller Munde. Aber: gibt es ihn tatsächlich? Oder machen die Betriebe einfach nur Fehler bei der Personalrekrutierung? Die Krefelder Agentur Gendler und Schmitz mit Büro in Duisburg zeigt, wie erfolgreiche Mitarbeiter- und Kundengewinnung trotz Mangel möglich ist und was Unternehmer beachten müssen, um sich im zunehmenden Wettbewerb durchzusetzen.

Viele Unternehmer beklagen sich dieser Tage immer wieder über den Fachkräftemangel. Katastrophal unterbesetzte Teams leisten in vielen Betrieben täglich verzweifelt Überstunden, arbeiten Wochenende um Wochenende auf Baustellen, um verstrichene Fristen einzuholen und Konventionalstrafen zu entgehen.

Kein Wunder, dass Mitarbeiter den Betrieben scharenweise davonlaufen, weil sie völlig überlastet sind. Und sobald das passiert, wenden sich auch die ersten Kunden ab, weil ihre Aufträge einfach nicht mehr zufriedenstellend abgewickelt werden können. Eine Abwärtsspirale, die sich schneller und schneller dreht.

Und dann gibt es da die anderen. Die Gewinner.

Betriebe, bei denen trotz randvoller Auftragsbücher immer pünktlich Wochenende ist. Die ihren Wettbewerbern Auftrag um Auftrag abjagen.Die immer weiter expandieren und neue Geschäftsfelder erschließen. Unternehmen, die in ihrer Region und darüber hinaus zum Marktführer werden.

Fachkräftemangel, was ist das? Bestehende Mitarbeiter bleiben diesen Unternehmen treu. Qualifizierte Fachkräfte fliegen ihnen nur so zu. Kein Wunder, dass da der Vorsprung auf den Wettbewerb wächst und wächst.

Was macht diese Betriebe erfolgreicher als die Konkurrenz? Höhere Löhne? Mehr Urlaub? Kürzere Arbeitszeiten? Was ist das Geheimnis, das Gewinner von Verlierern unterscheidet?

Die Antwort ist verblüffend einfach: Die Methode, die diese Betriebe nutzen, um Mitarbeiter und zahlungskräftige Kunden zu gewinnen. Es ist diese spezielle Methode, die aus einem normalen 0815-Betrieb ein unvergleichbar erfolgreiches Unternehmen macht und es zur Pole Position führt.

Andreas Schmitz, Geschäftsführer und Inhaber der Krefelder & Duisburger Unternehmer-Agentur Gendler & Schmitz, die er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marleen Gendler betreibt, erklärt was das konkret bedeutet: „Wer als Unternehmer heute noch nur auf Zeitungsannoncen oder Online-Jobportale setzt, wird einfach abgehängt. Warum? Weil diese Wege veraltet sind und immer schlechter funktionieren. Wer die klügsten Köpfe und geschicktesten Hände finden und binden möchte, muss jetzt handeln und einen Gang hochschalten. Das bedeutet: Moderne, digitale Wege beschreiten, die nichts mit irgendwelchen Jobportalen zu tun haben. Denn: Gute Fachkräfte gibt es genug – sie arbeiten nur noch nicht in Ihrem Betrieb, sondern woanders (wo sie auch noch oft unzufrieden sind). Die Kunst ist, genau das zu ändern.“

Hier hat G&S angesetzt und eine ausgeklügelte Methode zur Mitarbeiter- und Kundengewinnung entwickelt. Das außergewöhnliche Erfolgsrezept: Eine Kombination aus digitalen Profistrategien und einzigartigem Wissen aus der Verkaufspsychologie. Diese Kombination unterscheidet ihre Vorgehensweise von Ansätzen herkömmlicher Agenturen und sorgt dafür, dass sich regelmäßig nachweisbar mehr und bessere Arbeitnehmer bei G&S melden.

Die geheime Zutat: Employer Branding & Social Recruiting. G&S hat die Mitarbeitergewinnung über soziale Netzwerke perfektioniert.

Was bedeutet das?

Zu jedem Zeitpunkt sind unzählige Fachkräfte zwar nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle, aber grundsätzlich wechselbereit. Diese Gruppe, ca. 40-45% aller Arbeitnehmer, war bisher für Unternehmen unerreichbar. G&S setzt den Hebel bei genau dieser Gruppe an, wie Schmitz erklärt : „Um diese Fachkräfte zu gewinnen, muss man zunächst einmal wissen, wo sie sind. Wir sprechen sie genau dort an, wo sie am leichtesten erreichbar sind: in den sozialen Medien. Wir machen die Unternehmen und Ihre Stellenangebote sichtbar, holen sie raus aus der Vergleichbarkeit mit anderen. Wir machen aus ihnen Marken, die auf Fachkräfte unwiderstehlich wirken. Das sorgt nicht nur für qualitativ hochwertige Bewerbungen von Wunschkandidaten, sondern führt auch dazu, dass die Mitarbeiter eine deutlich stärkere Bindung an das Unternehmen entwickeln.“

Damit das funktioniert, nimmt G&S sich für jeden Kunden viel Zeit. Und entwickelt Betrieb eine individuelle, passgenaue Strategie, mit der Betriebe und Praxen genau die Mitarbeiter und Kunden finden, die zu ihnen passen.

Andreas Schmitz und Marleen Gendler wissen genau, wovon sie sprechen. Beide waren selbst viele Jahre erfolgreich als Unternehmer im Handwerk und der Medizintechnik tätig. Ihre praktischen Erfahrungen aus dieser Zeit werden durch ein wirtschaftspsychologisches Studium und hochkarätige Ausbildungen in Marketing und Vertrieb ergänzt: „Wir nennen uns bewusst nicht Unternehmensberater, obschon wir unsere Kunden natürlich auch beraten. Wir sind eine Unternehmer-Agentur, da wir aufgrund unserer Erfahrungen wie Unternehmer denken und handeln. Damit setzen wir uns klar von vielen Agenturen ab, deren unternehmerisches Wissen oftmals eher akademischer Natur ist. Wir kommen nämlich aus dem gelebten Unternehmensalltag, aus der Praxis und wissen aus eigener Erfahrung, wo bei unseren Kunden der Schuh drückt.“

Mit ihren praxiserprobten Methoden haben sie für bisher mehr als 220 Unternehmen und Betriebe nachhaltig und dauerhaft exzellente Resultate bei der Mitarbeiter- und Premiumkundengewinnung erzielt. Unternehmen, die mit ihnen zusammenarbeiten, profitieren von mehr Erfolg, stabilem Wachstum und einem klaren Vorsprung im Wettbewerb. Denn der große Vorteil der G&S-Methode ist: Jedes Unternehmen, das sich endlich vom Mitarbeitermangel befreien und der oft langwierigen, frustrierenden und erfolglosen Suche ein Ende bereiten möchte, kann genau das damit schaffen.

Exzellente Ergebnisse

Wer an dieser Stelle eine spektakuläre Firmengeschichte à la Microsoft oder Apple erwartet, der wird leider enttäuscht. Wir haben nicht nächtelang in Garagen getüftelt; uns ist auch nichts heruntergefallen, was sich dann unerwartet in Gold verwandelt hat. Wir können nicht vom raschen Aufstieg, vom tiefen Fall und einem umjubelten Comeback berichten. Nein, tatsächlich sind wir in diesem Sinne nicht sonderlich spektakulär, nicht so aufregend wie ein Thriller. Wir fahren auch keinen Lamborghini.

Das sind wir alles nicht. Und wollen es auch gar nicht sein. Wir wollen nur Eines: ausgezeichnet sein in dem, was wir für Sie tun.

Wir wollen zufriedene Partner durch exzellente Ergebnisse bei der Kunden- & Mitarbeitergewinnung.

Kontakt

Gendler & Schmitz GmbH

Andreas Schmitz

Krüserstr. 32

47839 Krefeld

02151 971 66 60

as@gendler-schmitz.de

https://gendler-schmitz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.