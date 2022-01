Top-Magazin SimplyGOLF verstärkt Präsenz in Deutschland

Das High-End Golfmagazin SimplyGOLF erhöht Auflage & Präsenz in Deutschland: Neben Kooperationen mit deutschen Top-Brands ist SimplyGOLF Ende Feber auch auf der Hansegolf in Hamburg am Start.

SimplyGOLF, das seit 2017 seine Fans mit Top-Stories aus und rund um den Golfsport versorgt, wird ab 2022 noch stärker in Deutschland präsent sein. Als erster Präsenzauftritt wird SimplyGOLF auf der Hansegolf vertreten sein. Die Hansegolf findet von 25.-27. Feber in Hamburg statt.

SimplyGOLF, das seit kurzem einen eigenen Onlineshop ( https://shop.simplygolf.at) betreibt, überzeugt von Ausgabe 1 an die Golf-Community im DACH-Raum. Außergewöhnliche Stories, gelungene Features und sprichwörtlich „heiße Eisen“ gehören zum Standard von SimplyGOLF, dass zudem mit höchst gelungenem Design zu überzeugen weiß.

Darüber hinaus gibt es bereits seit Mitte 2021 Kooperationen mit deutschen Marken wie „Hotels auf dem Golfplatz“, wo Gäste das hochwertige Golfmagazins SimplyGOLF kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Auch in den größten Business-Lounges auf den wichtigsten Flughäfen im DACH-Raum wird SimplyGOLF zukünftig für Kurzweil sorgen.

Selbstredend ist SimplyGOLF als digitale Version, angereichert mit zusätzlichen Inhalten verfügbar und über die SimplyGOLF-App via App-Store oder Google-Store zu beziehen, sowie über https://dasmagazin.simplygolf.at/ am Lap- und Desktop zu genießen. Unter der angeführten URL können Sie SimplyGOLF probelesen. Jene Magazine ohne rotes Preis-Tag sind zur kostenlosen Probe verfügbar!

SimplyGOLF erscheint 6 mal pro Jahr auf 132 Seiten in einer Auflage von 28.000 Stück. Dazu kommen Sepcials für Anfänger sowie touristische Regionen. Hierzu wurden in den vergangenen Jahren eigene Magazine für die Golfregion Murau-Murtal sowie das SalzburgerLand entstanden.

Mit Büros von Hamburg über Frankfurt und München bis Wien hat SimplyGOLF in den großen Ballungsräumen seine hochqualifizierten Journalisten & Mitarbeiter verteilt.

Als Vertriebspartner für den gesamten deutschsprachigen Raum fungiert UMS Pressevertrieb Limited.

Zusätzlich agiert und kommuniziert SimplyGOLF höchst erfolgreich in sämtlichen Social Media Kanälen.

SimplyGOLF ist ein top-qualitatives Golfmagazin für den gesamten deutschsprachigen Raum. Auflage 28.000 Stück, Erscheinugsweise 6 mal pro Jahr.

Headquarter ist Wien, mit Büros in Hamburg, Frankfurt und München!

Kontakt

Simply GOLF Gmbh

Klaus NADIZAR

Pokornygasse 17/2 18

1190 Wien

06642146505

klaus.nadizar@simplygolf.at

http://www.simplygolf.de

