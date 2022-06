Top-Performer – XZENTs Multimediasystem X-F275 für Fiat Ducato

XZENTs X-F275 ist eine vielseitige Navigations- und Infotainment-Lösung mit Apple CarPlay für Reisemobile auf Fiat Ducato Basis.

Rechtzeitig zum Start in die Reisemobilsaison bringt Multimediaspezialist XZENT einen neuen Infotainer auf den Markt: den X-F275 (VK 679 Euro) maßgeschneidert für den Fiat Ducato III, Citroen Jumper II, Peugeot Boxer II und Opel Movano Typ C. Mit dem separat erhältlichen Einbaurahmen N-XFDUC8 (VK 29,90 Euro) passt der X-F275 auch perfekt in den neuen Fiat Ducato III, Serie 8 ab Modelljahr 2021. Der X-F275 harmoniert nicht nur optimal mit der Cockpitoptik, sondern unterstützt auch die Funktionen von Ducato III Lenkradfernbedienungen.

BESTE UNTERHALTUNG AUF JEDER REISE

Der große kapazitive 8″/20,3 cm Echtglas-Touchscreen des Mediencenters überzeugt mit seiner Leuchtkraft, Klarheit und naturgetreuen Farbwiedergabe und ermöglicht eine einfache, intuitive, vollkommen sichere Bedienung des Geräts.

Neben einem analogen UKW-Tuner verfügt der X-F275 über einen DAB+ Twin Tuner mit allem Komfort wie DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow und DLS-Text. Ein weiterer Pluspunkt für Fahrten mit dem Reisemobil, bei denen man häufig das Sendegebiet wechselt, ist der Hintergrundscan, der die dynamische Stationsliste auf dem neuesten Stand hält.

Selbstverständlich beherrscht der X-F275 auch Freisprechen und Audiostreaming via Bluetooth. Zum kabelgebundenen Anschluss von Handys und USB-Medien für die Audio/Video-Wiedergabe ist der Ducato-Spezialist mit gleich zwei USB-Schnittstellen und einen HDMI-Eingang ausgestattet.

APP-VIELFALT IM COCKPIT

iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple CarPlay: Navikarten nutzen, Telefonieren, Nachrichten abhören und diktieren, Songs und Podcasts abspielen – die aufgerufenen Apps steuert man bequem per Siri Sprachsteuerung oder über das große berührungsempfindliche Display.

Besitzer von Android-Handys können sich über die vorinstallierte AndroidLink-App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte eines Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und damit der direkten Steuerung der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F275.

PRAKTISCH – NICHT NUR FÜRS REISEMOBIL

Der X-F275 hat zwei Kamera-Eingänge mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier-/Umschaltfunktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung lassen sich Hilfslinien einblenden und einstellen. Über die CAM Direktwahltaste an der Gerätefront kann man die Kamerafunktion auch manuell starten – sinnvoll, nicht nur für die Reisemobilpraxis.

SPEZIELLE WOHNMOBIL-NAVIGATION

Für den X-F275 sind zwei Navipakete erhältlich, X-MAP27-MH1 (VK 199 Euro, 1 Jahr kostenfreie Kartenupdates) und X-MAP27-MH3 (VK 249 Euro, 3 Jahre), eine GPS-Antenne ist bereits im Lieferumfang des Geräts enthalten. Beide Navipakete bieten detaillierte Karten von 47 Ländern aus West- und Osteuropa sowie eine Premium P.O.I. Datenbank mit mehr als 6,5 Millionen Sonderzielen. Die ebenfalls integrierte Datenbank zu rund 20.000 Stell- und Campingplätzen (inklusive Zusatzinformationen) unterstreicht, dass der X-F275 optimal für den Einsatz im Wohnmobil ausgelegt ist.

Durch die Auswahl eines vorkonfigurierten Fahrzeugprofils und die Eingabe fahrzeugspezifischer Daten wie Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc. lassen sich Reisemobilrouten noch gezielter planen. Verkehrsinformationen, die per TPEG über DAB+ gesendet werden, werden bei der Routenplanung einbezogen – ein enormer Mehrwert für alle, die stressfrei Reisen möchten.

XZENT ist eine innovative Marke, die sich exklusiv auf den Bereich „Navigation und Multimedia im Auto“ fokussiert. XZENT ist der Spezialist für Multimedia- und Navigationssysteme, die im Hinblick auf die Verarbeitung und den Funktionsumfang keinen Vergleich scheuen und mit ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis auf ganzer Linie überzeugen.

XZENT-Produkte haben sich auf dem Markt mittlerweile fest etabliert – das zeigen auch die vielen Auszeichnungen und beeindruckenden Testberichte, die es von der Fachpresse in den letzten Jahren für XZENT-Geräte gab.

XZENT-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den XZENT-Systemen: Rückfahrkameras, DAB+ und DVB-T Tuner, Monitore sowie Lautsprecher oder Verstärker.

Kontakt

Xzent by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

0041– (0)56 – 269 64 47

denny.krauledat@acr.eu

https://www.xzent.com

