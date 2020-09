Topaktuelle Neuerscheinung zum Employer Branding

Wie verbessern wir die Bindung unserer Beschäftigten an unser Unternehmen?

Was verhilft uns zu mehr Erfolg im Recruiting?

Wie gewinnen wir das Vertrauen der Bewerber in uns als Arbeitgeber?

Wie erkennt man uns als modernen und leistungsfähigen Arbeitgeber und wie kommunizieren wir das optimal?

Wie gelingt es uns, mehr Talente und Top-Qualifizierte zu gewinnen?

Fragen über Fragen, welche sich viele Arbeitgeber und Unternehmen immer häufiger und immer dringlicher stellen. Antworten zu diesen und vielen anderen Fragen findet man im noch diesen Monat neu erschienenden “Handbuch Employer Branding”. Die Autorin Astrid Nelke, eine praxiserfahrene Expertin und Autorin mehrerer Bücher zum Thema, und der auf das Personalmanagement spezialisierte PRAXIUM Verlag sind sich der immer grösser werden Bedeutung des Employer Brandings bewusst und haben sich deshalb zur Herausgabe dieses Buches entschieden.

Ein ganz wesentlicher Grund war für die Autorin: “Für Unternehmen ist es wichtig, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen, um sowohl für vorhandene Beschäftigte als auch für zukünftige Talente attraktiv zu sein. Dies ist ebenso wichtig, wie ein professionelles Marketing für Produkte und Dienstleistungen. Es gilt, offene Positionen mit qualifizierten Beschäftigten besetzen zu können – nur so sichern Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und werden auch zukünftig erfolgreich wirtschaften.

Astrid Nelke erklärt kompetent und mit praxisrelevanten Themen und Beispielen, worum es beim Employer Branding geht, weshalb es für das Arbeitgeber-Image dermassen wichtig ist und welches die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind. Nebst einem theoretischen Teil analysiert die Autorin auch auf Interviews, Beratungserfahrung und anderen Quellen basierende Fallbeispiele aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen.

Das Handbuch Employer Branding bietet interessante Ergebnisse vieler Studien und einen umfangreichen Überblick über den aktuellen Stand der Literatur zum Thema. Die Analysen und Fallbeispiele vermitteln darüber hinaus fundiertes Praxiswissen für die Umsetzung von Employer Branding-Massnahmen, die Einführung eines solchen oder dessen Optimierung. Expertenmeinungen aus verschiedenen Branchen kommen hinzu und runden das facettenreiche Employer Branding-Know-how ab.

DIE AUTORIN

Astrid Nelke ist Autorin und Unternehmensberaterin mit den Schwerpunkten Employer Branding, interne Kommunikation und Innovationskommunikation. Sie studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft und war sechs Jahre lang Professorin für Unternehmenskommunikation und Innovationsmanagement an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management in Berlin. Als Geschäftsführerin der auf Employer Branding spezialisierten Unternehmensberatung [know:bodies] kombiniert die Autorin ausgewiesene praktische Erfahrungen mit aktuellen Ergebnissen aus eigenen wissenschaftlichen Studien.

MEHR ZUM BUCH

Mehr zum Buch hier bei Amazon oder hier bei Thalia

Astrid Nelke

Handbuch Employer Branding

Erschienen im PRAXIUM Verlag

Erhältlich auch bei hrmbooks.ch

Umfang: 230 Seiten

Hardcover

ISBN 978-3-906092-41-6

PRAXIUM ist ein Fachverlag mit Sitz in Zürich und bietet seit über 10 Jahren praxisbezogene und umsetzungsorientierte Fachinformationen für HR-Praktiker, Geschäftsführer und Führungskräfte an. Seine Werke zeichnen sich durch kompakte und anwendungsorientierte Informationen und CD-ROM’s aus, welche die Übernahme in die Praxis mit vielen Vorlagen und MS OfficeTools zusätzlich erleichtern. Das Sortiment umfasst über 40 Titel, welche online und im stationären Buchhandel im gesamten DACH-Raum erhältlich sind.

