Tortenautomaten: Flavura erweitert Sortiment um Tortenautomat Kristall by Flavura

Flavura ( www.flavura.de), der Spezialist für Vending Automaten, erweitert sein Sortiment um den Tortenautomaten Kristall by Flavura – ein Automat speziell für den Verkauf von Torten und anderen Backwaren, die gekühlt werden müssen.

Schwarzwälder-Kirsch-Torte, Mohn-Marzipan-Torte oder Sachertorte, Torten erfreuen sich seit jeher einer großen Beliebtheit und haben auch durch Fernsehsendungen wie “Das große Backen” nochmal einen richtigen Hype erlebt. Der Tortenautomat Kristall by Flavura ist als Verkaufsautomat und Warenautomat die ideale Lösung für den Verkauf von Torten aus dem Automaten. Der Tortenautomat Kristall by Flavura Verkaufsautomat und Warenautomat ist ein hochmoderner und einzigartiger Klappenautomat. Mit dem Tortenautomat Kristall by Flavura können unterschiedlichste Produkte wie schmackhafte und leckere Torten, aber auch größere Non-Food-Artikel, Geschenkesets, Schmuck und vieles andere mehr angeboten werden.

Die programmierbare LED-Beleuchtung präsentiert die Produkte perfekt und machen sie in den Augen der Käufer attraktiver. Mit der integrierten Bedien- und Bezahleinheit mit einem 19″ Monitor können zudem noch weitere Produktdetails und eigene Mediainhalte kommuniziert werden.

+++ Highlights des Tortenautomat Kristall by Flavura Verkaufsautomat, Warenautomat +++

– Anzahl der Ausgabeelemente: 23

– Touch-Display (Kapazitiver 19-Zoll-Touchscreen)

– EVA-Montage NFC-Kartenleser

– Möglichkeit zur Installation eines Cashless-Terminals mit NFC-Leser

– Spannungsversorgung & Leistung: 220 – 230 V, 50 Hz

– Variante mit oder ohne Kühlung möglich

– Kühlung ist ausgelegt auf eine Umgebungstemperatur von -10 bis +30 C

Das moderne Design des Tortenautomat Kristall by Flavura Verkaufsautomat, Warenautomat setzt neue Automatenstandards. Die 100%ige Transparenz lenkt den Blick auf das Wesentliche – die Produkte.

+++ Technische Informationen zum Tortenautomat Kristall by Flavura +++

Höhe: 242 cm

Breite: 170 cm

Tiefe: 90 cm

Gewicht: 330 kg

Spannung: 230 V/ 50 Hz

– ideale Lösung zur hygienischen Ausgabe von Torten

– bietet Platz für bis zu 23 Torten

– hohe Zuverlässigkeit

– übersichtliche Gestaltung: intuitiv und leicht zu bedienen

– attraktives und intelligentes Design

– Kauf, Leasing oder Miete möglich

Technischer Service zum Tortenautomat Kristall by Flavura

Flavura bietet für den Tortenautomat Kristall by Flavura auf Anfrage einen technischen Wartungsvertrag an.

