Torutec – Ihr IT-Spezialist in Hannover

Heutzutage ist eine gut funktionierende IT-Infrastruktur wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg von kleinen und mittleren Unternehmen. Wer einen kompetenten IT-Spezialisten für diese Aufgabe zurate ziehen möchte, ist bei der Informationstechnik Torutec in Hannover in den besten Händen. Die Experten können die Dienstleistungen individuell an das jeweilige Unternehmen anpassen. Die Beratung für zukunftsfähige IT-Projekte übernimmt Torutec nicht nur für Firmen in Hannover, sondern auch für Firmen im ganzen Raum Niedersachsen. Der IT-Spezialist ist ein zuverlässiger und kompetenter Partner, wenn es um eine moderne und sichere IT-Infrastruktur geht.

Innovative EDV-Dienstleistung für kleine und mittelständische Unternehmen

Für eine zuverlässige und stabile IT-Infrastruktur sorgt die Informationstechnik Torutec durch eine professionelle Betreuung. Als wichtiger Faktor wird die IT-Sicherheit gesehen. Torutec in Hannover bietet seinen Kunden Konzepte, die mit aktuellen Bedrohungen Schritt halten können. Das Back-up-Management wird individuell erstellt. Die Daten werden automatisch gesichert, entweder als lokale Sicherung oder als Online-Back-up. Neben der täglichen Speicherung der sensiblen Daten wird das erstellte Back-up täglich durch die Experten von Torutec geprüft.

Um Cyberkriminellen keine geeignete Plattform zu stellen, muss die Firewall auf dem neuesten Stand sein. Torutec bringt die Firewall von Unternehmen immer auf den neuesten Stand der Technik mit Sicherheitskonzepten auf Basis einer Next Generation Firewall. Durch hochverfügbare Lösungen werden Ausfallzeiten minimiert. Dafür werden alle gängigen VPN-Standards eingesetzt. Als zertifizierter Partner des Firewall-Herstellers Fortinet kann Torutec Hannover den Kunden Systeme anbieten, die individuell konfigurierbar sind.

Der Managed-Firewall Service wird von Torutec als monatlicher Festpreis angeboten, ebenso wie der IT-Full-Service. Dadurch sind die Kosten für individuelle Lösungspakete fest im Blick. Mit der Flatrate von Torutec werden beispielsweise Netzwerklösungen zukunftssicher gestaltet und ebenso kontinuierlich aufgebaut. Zur IT-Service-Flatrate von Torutec gehört auch eine professionelle Geräteverwaltung (Endpoint-Management) und ein zuverlässiges Monitoring.

Firmen, die einen Systemhauswechsel wünschen, sind bei Torutec in Hannover in den besten Händen. Nach der Infrastrukturanalyse wird der gewünschte Leistungsumfang gemeinsam besprochen. Danach gibt es von den Experten von Torutec konkrete Handlungsempfehlungen. Die IT-Experten sorgen ebenso dafür, dass die Server richtig konfiguriert sind. Auf Wunsch gibt es von Torutec komplette Serveranlagen als Mietgeräte oder als Hosting. Mit den Cloud-Telefonanlagen bietet die Informationstechnik aus Hannover seinen Kunden störungsfreie Telefongespräche, sowohl extern als auch intern. Für Unternehmen mit vielen Standorten und Mitarbeitern in Home-Office sind die All-IP-Telefonanlagen ideal. Mit einer modernen TK-Anlage können Unternehmen unabhängig vom Standort arbeiten, ganz ohne VPN. Für eine weltweite interne Kommunikation bietet Torutec seinen Kunden eine beliebig skalierbare Standortvernetzung mittels VPN an. Die Verbindungen sind abhörsicher und manipulationsgeschützt. Torutec präsentiert sich als kompetenter und zuverlässiger Partner, wenn es um einen Rundumschutz im IT-Bereich geht. Vorteilhaft sind ebenso die interessanten Leistungspakete und das große Portfolio.

Zuverlässige IT-Sicherheit von erfahrenen Experten

Die Informationstechnik Torutec wurde 2011 von Torben Runge gegründet und bietet einen individuellen und sicheren Service für kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistung. Durch eine genaue Analyse ermitteln die bestens und kontinuierlich geschulten Experten individuelle IT-Lösungsvorschläge. Torutec bietet einen umfassenden Service, transparente Preise und aktuelle Technologien – also ein idealer Partner für eine sichere und innovative IT-Technik.

Pressekontakt:

TORUTEC GmbH

Nordholz 36

27333 Warpe

Telefon: 05021894070

E-Mail: info@torutec.com

Web: https://torutec.com/it-dienstleister/hannover/

Der IT-Dienstleister Torutec ist derzeit an zwei Niederlassungen vertreten, in Hannover und in Leipzig. Seit 2014 ist Torutec ein kompetenter Partner für eine moderne Infrastruktur. Mobile Techniker sorgen für eine optimale Betreuung auch in weit entfernten Standorten

