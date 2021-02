TOURIPRINT – die neue Web-Applikation ist ein Muss für den Tourismus

Nicht alle Gäste sind online erreichbar. TOURIPRINT ist der Spezialist für leistbare Werbung durch intelligente und einfach bedienbare Technologie.

Möglicherweise haben nicht alle Beherbergungsbetriebe die zeitlichen und finanziellen Ressourcen, um sämtliche Werbemöglichkeiten für die Gästeakquise bestmöglich auszuschöpfen. Speziell die kleineren und mittleren Betriebe haben meistens keinen direkten Kontakt zu einer leistbaren Werbeagentur, die sie dabei professionell unterstützen.

Wie kommt TOURIPRINT zu dieser Behauptung? Seit 2003 gestalten wir jährlich viele Gastgeberverzeichnisse für diverse Tourismusverbände und Vermarktungsorganisationen. Durch die Abwicklung unterschiedlichster Werbeaktionen besteht seit Jahren ein direkter Kontakt mit Betrieben aller Unternehmensgrößen. TOURIPRINT hat diese jahrelange Erfahrung genutzt, um eine Web-Applikation zu entwickeln, welche die Gastgeber dabei unterstützt, ihren Marketing-Turbo zu zünden, um mit Vollgas aus dem Lockdown durchzustarten.

Wie funktioniert die Web-Applikation?

Damit alle Mitgliedsbetriebe einer jeweiligen Tourismusregion die Vorteile nutzen können, muss TOURIPRINT zentral freigeschaltet werden. TOURIPRINT generiert aus den vorhandenen Online-Daten automatisch Folder, Flyer oder Postkarten. Diese Werbemittel können aber bei Bedarf mit wenigen Klicks und in kürzester Zeit in Wort und Bild noch bearbeitet werden.

Vorteile für den Tourismusverband

Jeder Tourismusverband hat sein eigenes Erscheinungsbild, um optimal auf dem Markt wahrgenommen zu werden.

– TOURIPRINT garantiert die Einhaltung dieses Corporate Designs. Außerdem wird durch den vermehrten und korrekten Einsatz die Bekanntheit gesteigert.

– Die Region bietet den Mitgliedsbetrieben die Möglichkeit, selbst mehr Verantwortung in den Marketingangelegenheiten zu übernehmen.

– TOURIPRINT unterstützt die vielen Hotels, Appartementhäuser oder Pensionen mit seiner 20-jährigen Erfahrung.

Vorteile für die Gastgeber

Oft fehlen den Betrieben die Zeit und das entsprechende Budget, ansprechende Werbemittel in Auftrag zu geben. Daher werden oft selbst Unterlagen hergestellt. Fakt ist, dass potenzielle Gäste von vielen Hochglanzmagazinen gestalterisch verwöhnt sind.

– TOURIPRINT liefert professionelle und personalisierte Werbemittel im Design der jeweiligen Region und das erhöht das Vertrauen der Besucher. Der enorme Kosten- und Zeitvorteil kommt allen Betrieben zugute.

– Automatisierte Prozesse sorgen für enorm günstige Kosten. So sind zum Beispiel 500 Stück hochwertiger Flyer oder Postkarten bereits ab € 99,- (inkl. Gestaltung, Druck, Versand und MwSt.) bestellbar.

– Saisonale Designvorlagen in unterschiedlichen Formaten sorgen für die notwendige Auswahl und Abwechslung.

Mit TOURIPRINT kann man professionelle Werbemittel kostengünstig gestalten und produzieren!

Mundpropaganda geschieht offline

Mundpropaganda ist selbst in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung heute noch die effizienteste und auch die kostengünstigste Variante im Marketing. Zufriedene Gäste erzählen ihren Freunden, Nachbarn oder Kollegen von ihrem Urlaub, von der Unterkunft und den Eindrücken des Gastgebers vor Ort. Laut einer Studie der Keller Fay Group aus den Jahren 2010 und 2020 passiert 90 % der Mundpropaganda offline. Gedruckte Werbemittel können diese Weiterempfehlungen zusätzlich unterstützen. TOURIPRINT ist als webbasierende Software speziell für den Tourismus konzipiert und nutzt die Vorteile von Online- und Offline-Marketing.

Mehr über den Nutzen für die Verbände und deren Mitglieder erfahren Sie auf www.touriprint.com. Oder vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses und unverbindliches Informationsgespräch unter info@touriprint.com oder Tel. +43 3135 2306023.

