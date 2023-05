Toyota Prius Lautsprecher Soundsystem Testsieger Klang

Ein Top Klangerlebnis im Toyota Prius durch ein 225 Watt Lautsprecher Soundsystem Upgrade mit Testurteil sehr gut

Top Klang im Toyota Prius, mit einem Upgrade des Lautsprechersystems werden in den Toyota Prius ein Soundsystem mit hervorragenden Klangeigenschaften integriert. Dazu werden die Lautsprecher ab Werk ausgetauscht. Mit dem Paket Toyota Prius I oder II 2 Wege-Lautsprecher Komplettset Oberklasse werden alle Lautsprecher in den Einbauplätzen ab Werk gegen hochwertige Komponenten ausgetauscht.

Das Komplettset hat Lautsprecher für die vorderen und hinteren Türen mit den zugehörigen externen Hochtönern. Das Paket besteht aus dem in der Zeitschrift Car & Hifi mit Preis/Leistung: „sehr gut“, „Preistipp“ ausgezeichneten 2 Wege Lautsprechern des Herstellers JL-Audio C1 650. Hier wird ein hochwertiges Lautsprechersystem geboten das die Fahrzeughalter mit kontrollierten Bässen und detailreichen Höhen in der Musikwiedergabe verwöhnt.

Das klare Testurteil, zur ordentlichen Fertigung kommen richtig gut gemachte Chassis, aufwendige Hochtöner und ein prima Klang. Das ist insgesamt eine Top-Leistung in der Oberklasse. Das Einbauset wird mit allen erforderlichen Einbauringen und Adapterkabel für den Toyota Prius geliefert. In dieses Fahrzeug können nur Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen installiert werden. Standard Lautsprecher passen ohne Halterung nicht in das Fahrzeug.

Alle Lautsprecher in der Kategorie Toyota Prius Lautsprecher im Webshop von auto-lautsprecher.eu sind für das Fahrzeug ausgewählt und verfügen über diese Eigenschaften im Lieferumfang mit fahrzeugspezifischen Halterungen und Adapterkabel. Die Lautsprecher werden mit den Adapterkabeln direkt an die bestehenden KFZ-Leitungen in den Türen angeschlossen. Die JL-Audio C1 650 Lautsprecher verfügen über eine externe Inline Frequenzweiche für die Hochtöner, an den Tieftönern des 2 Wege Systems sind vier Anschlussstellen an die auch das Kabel für die Hochtöner angeschlossen wird. Damit vereinfacht sich die Installation nochmals und das System ist als extrem einbaufreundlich zu bezeichnen.

Auch für die hinteren Türen kommt das gleiche 2 Wege System JL-audio C1 650 zum Einsatz und versorgt auch die hinteren Beifahrer mit einer hochwertigen Musikwiedergabe. Durch den Wirkungsgrad von über 91DB erreichen die Lautsprecher einen hohen Pegel an bestehenden Werksradios oder nachträglich installierten Radios von Fremdherstellern. Kontrollierte Bässe und eine hohe Pegelfestigkeit zeichnen dieses Upgrade für das Soundsystem aus. Die Hochtöner sind mit 19mm Einbaugröße Aluminium Hochtöner und hochwertig in dieser Preisklasse.

Für die Montage der Toyota Auto-Lautsprecher müssen alle vier Türverkleidungen entfernt werden. Das kann vom Fahrzeughalter selbst durchgeführt werden im Webshop von auto-lautsprecher.eu gibt es Ausbauwerkzeuge aus Kunststoffhebeln die keine Kratzer am Interior hinterlassen und mit dem die Demontage der Abdeckungen einfach ist. Durch die Selbstmontage werden auch zusätzliche Einbaukosten gespart. Für die Dämmung des Fahrzeuges empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten aus unserem Webshop die auf die Fahrzeugakustik einen hohen Einfluss haben und den Sound verbessern. Die schlägt sich in einer verbesserten Basswiedergabe nieder und stellt auch vibrierende Fahrzeugteile ruhig.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.