Toyota RAV4 Soundsystem nachrüsten Oberklasse Klang

Soundsystem Upgrade: Hochwertige Klangeigenschaften für das Soundsystem im Toyota RAV4

Der Toyota RAV4 wird in verschiedenen Modell Varianten ab 1994 in Deutschland angeboten. Aktuell ist bereits die 5. Generation am Markt. Ein Premium-Soundsystem von JBL wurde als extra Ausstattung angeboten, alle anderen Modelle sind mit dem Standard-Soundsystem ausgestattet. Lautsprecher sind Verschleißteile, in den Türen sind sie unterschiedlichen Temperaturen und Nässe ausgesetzt.

Mit dem Paket Toyota RAV4 III Lautsprecher Topsystem vorne und hinten wir ein hochwertiges Soundupgrade für den Typ CA30W von 2006 – 2013 angeboten. Ausgestattet mit dem 2-Wege-System Audison APK 165 inklusive Zwei-Stufen-Pegelwähler für die Hochtöner sind Top in der Oberklasse. Mit dem Koaxialsystem APX 6.5 wird für die hinteren Einbauplätze das Set abgerundet. Es ist sehr leicht zu installieren mit Hochstrom-Faston-Klemmen mit Doppelkontakt. Hier werden mit diesen Lautsprechern hochwertige Klangeigenschaften für die Musikwiedergabe geboten.

Das Frontsystem Audison APK165 bietet bis zu 300 Watt Maximalleistung und einen Wirkungsgrad von 93,5 DB. Somit sind die Lautsprecher in der Lage, ordentliche Pegel an Radios ab Werk oder auch nachträglich installierte Fremdradios zu erreichen, ohne zusätzliche Endstufen. Das Frontsystem Audison APK165 besitzt externe Hochtöner mit 26mm für klare Stimmen und detailreiche Höhen mit viel Dynamik bei der Wiedergabe der Musiktitel.

Im Heckbereich werden die zwei Wege Koaxiallautsprecher Audison APX 6.5 montiert. Die Koaxiallautsprecher sind mit internen Hochtönern ausgestattet und geben so auch die komplette Bandbreite der Musik an die Mitfahrer weiter. Ab Werk sind hier nur einfache Breitbandlautsprecher installiert, die bei der Wiedergabe von Höhen schnell an ihre Grenzen stoßen.

Auch für die anderen Modellreihen des RAV4 ab 2000 bieten wir ein hochwertiges Soundupgrade in der Kategorie Toyota RAV4 Lautsprecher in unserem Webshop an. Praktisch für alle Modelle von RAV4, MK2 bis MK5 der neuesten Serie. Die Lautsprecher werden immer paarweise angeboten und können neben den kompletten Einbausets für vordere oder hintere Türen gewählt werden.

Im Toyota RAV4 sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert, für die Installation der neuen Lautsprecher sind Einbauhalterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Kabeln in den Türen im Lieferumfang enthalten. Die neuen Einbauringe müssen mit den Gewindeschrauben aus dem Lieferumfang wieder an die Türe geschraubt werden. Die originalen Lautsprecher ab Werk sind an den Türen genietet.

Für die Installation von Toyota Auto-Lautsprecher müssen die Türverkleidungen entfernt werden. In unserem Webshop bieten wir auch ein Ausbauwerkzeug um Euro 9,99 aus Kunststoff Hebeln an. Damit kann die Türverkleidung leichter entfernt werden und auch die Klipse auf der Rückseite der Verkleidungen gelockert werden, ohne abzubrechen.

Für eine bessere Wiedergabe der Musik durch die Lautsprecher empfehlen wir eine Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten. Die Türdämmung wird auf die Innenseite der Tür Außenbleche und Innenseiten Teile aufgebracht. Sie verhindert auch das Vibrieren lockerer Fahrzeugteile mit der Musik. Die Basswiedergabe wird dabei deutlich gesteigert.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

