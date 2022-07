TQ erweitert das Service-Angebot für den Fahrrad-Fachhandel

Zeitgleich mit der Präsentation der brandneuen E-Bike-Antriebstechnik TQ-HPR50 baut die TQ-Group ihr Service-Angebot für die Fachhändler aus

Seefeld, 13. Juli 2022: Mit dem TQ-HPR50 präsentiert die TQ-Group das leiseste, leichteste und kleinste E-Bike-Antriebssystem in seiner Klasse. Der Startschuss für dieses innovative System fällt auf der Eurobike in Frankfurt, der globalen Leitmesse für das Bike Business in Frankfurt (13. bis 17. Juli). Zu diesem Anlass erweitert TQ das Service-Angebot für seine Fahrrad-Fachhändler.

Ab sofort stehen den Fahrrad-Fachhändlern ein erweitertes Serviceteam mit fünf kompetenten TQ-Mitarbeitern zur Verfügung. Das Team sitzt in Inning am Ammersee – im gleichen Gebäude, in dem auch der brandneue HPR50 entwickelt und gebaut wird. „Wir möchten unsere Händler mit aktuellem, gebündeltem Know-how direkt aus unserer Entwicklungsabteilung versorgen und das Feedback unserer Händler auch unmittelbar an unsere Entwicklung weitergeben. Deshalb ist die räumliche Nähe zu unseren Ingenieuren besonders wichtig,“ erläutert Roman Stützer, Service Chef für E-Bike-Antriebe bei TQ.

Erreichbar ist das Serviceteam per Email und Telefon in den Sprachen Deutsch und Englisch. Weitere Sprachoptionen sind in Planung.

Erweitert wurde ebenfalls das Händlerportal, – erreichbar unter tq-group.com/de/e-bike-portal – das unter anderem folgende Inhalte bietet:

– Download-Bereich mit Benutzerhandbüchern in sechs Sprachen, Service Manuals für Reparaturen und Service rund um das HPR50-System

– Service Tool zum Download

– Aktuelle Produkt- und Serviceinformationen

– Schulungsvideos und Webinare – Kurze Videos mit allen wichtigen Infos

– TQ-Support und Kontaktbereich: Alle Ansprechpartner für Support und Reklamationen im Überblick

– Neue Meldungen zu Software Updates

– Ersatzteile bestellen im B2B-Webshop (der Webshop geht im September live)

Interessierte Fachhändler können das TQ-Service-Team auf der Eurobike am Stand der TQ-Group in Halle 8.0 / F22 persönlich kennenlernen.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.800 Mitarbeitern an 13 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA, in Ungarn und China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichen Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe. Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0

michael.horky@tq-group.com

http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ-Group