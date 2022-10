TQ-Group als krisensicherer Arbeitgeber 2022 ausgezeichnet

Die Creditreform Rating AG wählt die TQ-Group auf Platz 51 von 170 besonders resilienten Arbeitgebern

Seefeld, 18. Oktober 2022: Laut einem aktuellen Rating der Creditreform Rating AG, eine der führenden europäischen Ratingagenturen, zählt die TQ Group zu den 170 krisensichersten Arbeitgebern in ganz Deutschland und Luxemburg. Das innovative Technologieunternehmen kann in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten – bedingt durch Corona, Lieferengpässe und Energiekrise – die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden ohne Einschränkungen sichern und sogar weiter ausbauen.

Für das Ranking der krisensichersten 170 Firmen auf dem Markt untersuchte die Creditreform Rating AG Unternehmenszahlen von 2018 bis zum Ende des Krisenjahres 2020. Zu den Bewertungskriterien zählten neben dem Unternehmenssitz, dem Vorliegen eines Einzelabschlusses und einer vollständigen Datenhistorie von 2018 bis 2020 auch ein Jahresabschluss von mindestens 12,5 Millionen Euro sowie eine überdurchschnittliche Eigenkapitalquote, hohe Liquidität, gute Bonität und ein positiver Return of Investment (ROI).

Made in Germany und ein diversifiziert aufgestelltes, zukunftsorientiertes Portfolio

Seit über 25 Jahren trägt die TQ-Group maßgeblich zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in Deutschland bei. Das innovative Unternehmen setzt dabei in allen Bereichen auf „Made in Germany“ und konnte so u.a. auch das pandemiebedingte Krisenjahr 2020 ohne nennenswerte Verluste abschließen. Geschäftsführer Detlef Schneider beschreibt das Erfolgsrezept der TQ-Group für herausfordernde Zeiten wie folgt: „Trotz vieler Herausforderungen konnten wir durch intelligentes, nachhaltiges Wirtschaften, konkretes Zukunftsdenken und der daraus resultierenden Resilienz bislang auch schwierige Wirtschaftssituationen meistern. Dabei sind unsere Mitarbeiter:innen unser größter Trumpf, denn nur mit ihnen lassen sich all diese Herausforderungen gemeinsam meistern.“

Das angesprochene Zukunftsdenken des Elektronikspezialisten spiegelt sich vor allem in seinem diversifiziert aufgestellten Produktportfolio wider, mit dem TQ die zentralen Zukunftsmärkte adressiert. Dazu zählen Technologien für das Energiemanagement erneuerbarer Energien, Künstliche Intelligenz (KI), Robotik bzw. Automatisierung in der Produktion, E-Mobilität und Lösungen für das Internet-of-Things (IoT). TQ liefert mit seinen Produkten technologische Antworten auf die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Mit Arbeitsplatzsicherheit und Zukunftsperspektive gegen den Fachkräftemangel

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die in der derzeitigen Krise über Entlassungen nachdenken müssen, startet TQ aktuell viele Initiativen zur Gewinnung von Fachkräften. „Lieferengpässe, Fachkräftemangel und eine enorme Nachfrage nach unseren innovativen Produkten, wie dem revolutionären E-Bike-Motor HPR 50, stellen hohe Anforderungen an unsere Produktion, für die wir motivierte und engagierte Mitarbeiter benötigen“, so Geschäftsführer Stefan Schneider. Doch auch hier wird die Souveränität des Technologieunternehmens sichtbar. „Wir setzen uns aktuell mit großangelegten Personalkampagnen und Infotagen direkt vor Ort an den einzelnen Standorten stark dafür ein, zukünftige Mitarbeitende für unsere Technologien zu begeistern und für uns zu gewinnen“, so Geschäftsführer Rüdiger Stahl. Innovation werde immer noch von Menschen geschaffen, und dafür brauche es auch in Zukunft motivierte Mitarbeiter:innen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stück besser machen.

Das inhabergeführte und zu 100 Prozent eigenfinanzierte Unternehmen bietet seinen circa 1.800 Mitarbeiter:innen in der Entwicklung, Produktion und den administrativen Bereichen sichere Arbeitsplätze mit vielseitigen Aufgabenbereichen und einer starken Zukunftsperspektive: TQ-Mitarbeitende schaffen mit ihrer Arbeit innovative Lösungen, die einen sinnvollen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten.

Wirtschaftswachstum steigern, Energieverbrauch reduzieren

Zum nachhaltigen Wirtschaften und zur unternehmerischen Verantwortung zählt für TQ auch das Thema Klimaschutz. Vor knapp vier Jahren hatte sich das Unternehmen daher zum Ziel gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu sein und befindet sich aktuell auf der Zielgeraden, dies zu erreichen: Dank Maßnehmen wie einer Photovoltaik-Anlage, eines eigenen Blockheizkraftwerks oder der Umstellung der Firmenwagenflotte auf E-Autos, konnte das Unternehmen seinen CO-Ausstoß bis Ende 2020 bereits – bezogen auf den Umsatz – um 86 Prozent senken.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.800 Mitarbeitern an 13 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA, in Ungarn und China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichen Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe. Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

