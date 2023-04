TQ-Group unterstützt Allgäuer Unternehmen bei Automatisierung mit Cobots

Gemeinsam für den Wirtschaftsstandort Allgäu – mit einfacher Automatisierung dem Fachkräftemangel begegnen

Durach, 18. April 2023: Ab dem 21. April lädt die TQ-Group wöchentlich zu ihren Cobot-Sessions am Freitagvormittag ein. Zukünftig können alle – egal ob Unternehmer:in oder Cobot-Fan -, die sich für die Automatisierung mit Cobots interessieren, einen tiefen Einblick in die spannende Welt der Cobots erhalten. Und zwar spontan und ganz ohne Anmeldung: einfach freitags von 9 bis 12 beim Technologieunternehmen in Durach vorbeikommen und sich kostenlos in die Welt der Cobots einführen lassen.

„Gemeinsam dem Fachkräftemangel begegnen“, lautet die Devise der TQ-Group, die unter anderem mit seiner Produktion in Durach auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und insbesondere Bayern setzt.

Seit nunmehr fast 30 Jahren setzt das mehrfach zu Bayerns Best50 ausgezeichnete Unternehmen auf Technologie aus dem Freistaat. Doch auch das führende Technologieunternehmen, das sich durch seine zahlreichen Innovationen auszeichnet, muss dem akuten Fachkräftemangel mit inspirierenden Aktionen begegnen. Gut, dass da eine selbst produzierte Technologie weiterhilft. Mit dem Franka Emika FP3 Cobot fertigt TQ nicht nur einen der innovativsten und industrieerprobtesten Cobots mitten im Allgäu, sondern setzt diesen auch seit Jahren erfolgreich zu Automatisierung von Prozessen in der eigenen Produktion ein.

Das Wissen um den Umgang mit kollaborativen Robotern, und wie einfach mit ihnen Arbeitsschritte automatisiert werden können, möchte TQ nun immer freitags mit den Unternehmen in der Region teilen und bietet kostenlose Cobot-Sessions an. Bei diesen gewinnen Interessierte einen Einblick in den einfachen Umgang mit Cobots und erfahren, wie sich Cobots in der Produktion erfolgreich einsetzen lassen.

Die Teilnahme an den Sessions ist genauso leicht, wie der Umgang mit den Cobots – einfach freitags zwischen 9 und 12 Uhr an der Zentrale des TQ-Standorts Durach melden, und schon nimmt sich ein:e Cobot-Expert:in Zeit, um Interessierten den Franka FP3 näher zu bringen.

Für alle, die außerhalb des Zeitfensters einen Termin für eine Cobot-Präsentation benötigen, stehen das Experten-Team von TQ-Robotics unter tq-robotics@tq-group.com zur Verfügung.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.900 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

