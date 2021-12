Transformation: So machst Du das beste aus Deinem Typ

Typveränderung durch eine Farb-, Typ- und Stilberatung

Sie wollen mehr Schwung und Style in Ihren Look bringen?

Dann ist eine Farb-, Typ- und Stilberatung genau das Richtige!

Erfinden Sie sich neu und wählen Sie in Begleitung der Styling-Expertin Andrea Reindl-Krüger die Kleidungsstücke aus, die Ihren Typ unterstreichen.

Das Komplettpaket der Farb-, Typ- und Stilberatung ist der erste Schritt zu einem neuen befreiten „Ich“.

Die Basis wird durch eine anfängliche Farbtypbestimmung geschaffen.

Hier erfahren Sie genau, welche Farben Ihren Typ unterstreichen, wie Sie Ihre persönlichen Vorzüge perfekt betonen und mögliche Problemzonen gekonnt kaschieren.

Sie lernen zudem den Umgang mit einem für Sie typgerechten Make-up.

Die Schlupflieder wegschminken, Lippen etwas voller, Nase etwas schmaler schminken, etc. – und das mit wenigen Handgriffen. Sowohl Schminkanfänger als auch Personen, die sich bereits jahrelang schminken, kommen bei einer Make-up-Beratung voll und ganz auf Ihre Kosten.

Schritt für Schritt bekommen Sie eine Anleitung für ein typgerechtes Make-up, von der Grundierung, hin zum Augen-Make-up über das Rouge bis zu den Lippen.

Neue Frisur gefällig?

Im Preis enthalten ist die Frisurenberatung mit Haarstyling (Haarschnitt oder -farbe kann gegen Aufpreis dazu gebucht werden).

Sie werden intensiv beraten welche Frisur, Haarfarbe Sie noch attraktiver und positiver aussehen lässt. Zudem wird anhand eines Haar-Stretchtests ermittelt welche Pflege Ihre Haare benötigen.

Körperproportionen verstehen und richtig einsetzen:

Die Proportionsanalyse ist ein großes Thema in der Farb-, Typ- und Stilberatung.

Hier lernen Sie wie Sie Ihren Körper, ob mit oder ohne Rundungen, durch einzelne Kleidungstücke und Schnitte perfekt in Szene setzen.

Welche (Sonnen-)Brille steht mir?

Eine Brillenberatung mit Sonnenbrille und optischer Brille ist ebenfalls im Preis enthalten.

Vorteile einer Farb- und Typberatung:

-Sicherheit für das Kombinieren von Kleidungsstücken

-Verbessertes Wohlbefinden

-Positive Ausstrahlung und Sicherheit in Ihrem Selbstauftritt

-Geringer Zeitaufwand für das perfekte Styling

-Modisches, selbstbewusstes und authentischer Aussehen

-Ein neues Lebensgefühl

-Jüngeres und schlankeres Aussehen

Tipp:

Ein Gutschein für die Farb-, Typ- und Stilberatung als ideale Geschenkidee zum Geburtstag, zum Muttertag, zur Hochzeit oder anderen Anlässen.

Inhalt des Coachings:

Farbanalyse, Hautberatung, Frisur- und Brillenberatung, Make-up Beratung, Mode- und Stilberatung, Styling, Unterlagen zur Umsetzung, Farbkarte.

Dauer: 4-5 Std.

Preis: 550,-€ (Jugendliche bis 18 Jahre: 450,-€)

Vereinbaren Sie direkt einen Termin: http://bit.ly/2ZrOFOr

Wir freuen uns auf Sie!

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

Kontakt

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

http://www.beauty-style-muenchen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.