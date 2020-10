Transparenz und Marktübersicht mit dem eLearningCHECK

Kundenzufriedenheit auf dem Prüfstand

Kundenbewertungen gab es schon immer. Mundpropaganda unter Freunden, wer ein guter Hausarzt oder ob das neu eröffnete Restaurant wirklich empfehlenswert ist, auch. Das Internet hat Kundenbewertungen vervielfacht und demokratisiert. Auch in kleinen Branchen – wie dem deutschsprachigen eLearning-Markt – trägt ein Kundenvotum zu Transparenz und Marktübersicht bei und verfehlt seine Wirkung nicht. So ruft CHECK.point eLearning bis 10. Dezember zur Teilnahme an der Kundenbefragung eLearningCHECK 2021 auf. Nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit und bewerten Sie jetzt anhand eines ausgefeilten und erprobten Fragenkatalogs Ihren eLearning-Dienstleister.

Wenn Sie als Kunde Ihre eLearning-Dienstleister bewerten, dann heisst dieses Unterfangen: eLearningCHECK 2021. Mit einem Zeitaufwand von etwa zehn bis 15 Minuten können Sie Ihre Erfahrungen aus eigenen eLearning-Projekten in Sachen Produktqualität, Einhaltung von Zeitplänen, Budgettreue, Kunden- und Service-Orientierung, Support und anderes in die Erhebung einfließen lassen. Die Ergebnisse werden – nach der Bekanntgabe der Gewinner am 03. Februar 2021 auf der LEARNTEC – allen Interessierten kostenlos zur Verfügung stehen und sie bei eigenen Entscheidungsfindungsprozessen unterstützen.

Jene eLearning-Anbieter, die in den Kategorien Lerntools (LMS, LCMS, Autorentools und Learning Ecosysteme), Standard-Content und Individuelle Content-Entwicklung (mit AR, VR, MR), Blended Learning, Performance Support/Microlearning und Beratung/Change Management letztlich das Ranking anführen, erhalten die begehrte Trophäe als “Anbieter des Jahres”.

“Bis 10. Dezember 2020 haben jetzt ausschließlich die Kunden das Wort.”, so Thea Payome, Chefredakteurin von CHECK.point eLearning. “Von der Validität ihrer abgegebenen Bewertungen hängt die Aussagekraft des eLearningCHECKs ab. Weshalb wir an alle eLearning-Projektleiter und -beteiligten appellieren, ihr Votum jetzt einzubringen.”

Zu den Fragebögen des eLearningCHECK 2021.

Brancheninformationsdienst zum Thema eLearning.

