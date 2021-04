Traumhafte JUTE-Körbe aus 100 Prozent Recyclingmaterial

Curver zeigt, wie nachhaltig Kunststoff sein kann

Wolframs-Eschenbach, 27.04. 2021 – Stylisch, nachhaltig und aus Kunststoff: Produkte von

Traditionsmarke Curver (www. curver.de) bestehen zu einem zunehmenden Anteil aus recyceltem Plastik. Ganz vorne mit dabei sind die Aufbewahrungslösungen aus der neuen JUTE Lifestyle-Linie, die speziell mit Blick auf naturverbundene Verbraucher entwickelt wurde. Ihr Design orientiert sich an dem handgefertigter Textilien, ihr Spektrum umfasst eine große Auswahl an multi-funktionalen Aufbewahrungskörben in fünf verschiedenen Größen plus Wäschekorb und Wäschebox. Alle Aufbewahrungskörbe sind komplett aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff, Wäschekorb und -box aus 70 Prozent recyceltem Kunststoff und alle sind komplett recyclebar.

Erhältlich sind die schönen Stücke in den Farben Creme, Braun und Dunkelgrau. Damit fügen sie sich genauso harmonisch in moderne wie natürlich gestaltete Raumdesigns ein und bringen Ordnung in jedes Zimmer oder Büro.

Praktisch: die JUTE Aufbewahrungsboxen sowie alle Wäschekörbe und – sammler sind ineinander stapelbar und verfügen über Griffe, mit denen sie komfortabel gegriffen und umplatziert werden können.

Die JUTE-Kollektion ist Teil des Nachhaltigkeitsversprechens, das Curver, ein Unternehmen der Keter Gruppe, dem Verbraucher gibt. Im Fokus steht dabei umweltfreundliches Handeln entlang der gesamten Lieferkette, verbunden mit dem Ziel, möglichst wenig Abfall zu produzieren und Rohstoffe nicht zu vergeuden. Konkret umgesetzt wird dies bereits seit einigen Jahren. So lag im Jahr 2019 der Anteil der zur Produktion eingesetzten recycelten Materialien bereits bei 41 Prozent – bis 2028 soll er sogar verdoppelt werden.

Curver ist Teil der Keter Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Aufbewahrungs- und Haushaltslösungen aus Kunststoff für den Innenbereich. Die Keter Gruppe stellt ausschließlich Produkte her, die wirklich nachhaltig sind: sie tragen zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und sind gleichzeitig sehr funktional und erschwinglich. Aktuell verwendet kein anderes Unternehmen der Branche mehr recycelten Kunststoff als Keter. So werden beispielsweise die Curver-Serien Jute und Infinity zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und: Curver-Produkte sind keine Einwegprodukte, sondern Produkte, die sich durch eine ausgesprochene Langlebigkeit auszeichnen und frei von Weichmachern und BPA sind. Das “We Care” Nachhaltigkeitsprogramm stellt außerdem sicher, dass sämtliche Abläufe – von Material- und Designinnovationen bis hin zu Herstellungsprozessen – verantwortungsbewusst durchgeführt werden.

Kontakt

Curver by Keter Germany GmbH

Cathrin Ferus

Steingrubenweg 11

91639 Wolframs-Eschenbach

01792164845

cathrin.ferus@catcomm.de

http://www.curver.com/deu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.