Traumhafte Vasen für den guten Zweck

300 Vasen, 100% der Einnahmen für akute Nothilfe in Moria: Am 25. September startet die gemeinsame Vasen-Kooperation von Motel a Miio und dariadaria

In gemeinsamer Mission kreierten das Münchner Pottery-Label Motel a Miio (@motelamiio) und die Wiener Unternehmerin und Autorin Madeleine Alizadeh, auch bekannt als dariadaria (@dariadaria), eine Special Limited Edition der beliebten “Pinguim” Vase des Labels. Die Idee hinter der Aktion: Schönes kreieren und Gutes tun. So gehen alle Einnahmen aus den Verkäufen der Vase an den guten Zweck. “Wir spenden 100 % der Einnahmen zugunsten der Kampagne #LeaveNoOneBehind. Jeder Kauf der Vase unterstützt somit Organisationen und Projekte, die akute Nothilfe für das Flüchtlingscamp Moria in Griechenland leisten.”, erklärt Anna von Hellberg und Laura Castien von Motel a Miio.

Nur 300 Stück der salbeigrünen limited Edition soll es geben – schnell sein lohnt sich also für alle, die ein Exemplar ergattern möchten.

Zu kaufen gibt es die Motel a Miio x dariadaria Vase ab sofort für 49 Euro im Motel a Miio Online Shop unter www.motelamiio.com und und in den Stores Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Muenchen, Stuttgart, Salzburg, Wien.

Motel a Miio ist ein kleines, feines Pottery-Label aus München, das sich auf einzigartige, handverlesene und -bemalte Keramik aus Portugal spezialisiert hat. Motel a Miio möchte einzigartige

Keramik für Jeden zugänglich machen, der die schönen Dinge im Leben liebt. Dabei ist es dem Family Business wichtig, gewissen Grundsätzen treu zu bleiben: Die Ware wird ausschliesslich in Portugal produziert, die Designs sind handverlesen und -bemalt. Das Ergebnis? Einzelstücke zum Verlieben!

