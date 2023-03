TravelSandbox von freshcells als Treiber für das Geschäftsmodell der HLX Touristik

Die HLX Touristik GmbH vom Erfinder der Last-Minute-Reisen, Karlheinz Kögel, beweist seit 1987, wie Pauschalreisen erfolgreich online verkauft werden. Die technische Grundlage für alle Plattformen, die von dem Baden-Badener Unternehmen betrieben werden, liefert das Düsseldorfer Software-Unternehmen freshcells systems engineering GmbH.

Als jüngstes Mitglied der HLX-Touristik-Familie ist seit wenigen Tagen die Plattform iberostarurlaub.com am Start und beweist, wie schnell Touristik-Anbieter mit den richtigen Partnern ihr Online-Geschäft pushen können. Iberostar ist eine eingeführte, erfolgreiche Hotel-Marke aus Spanien mit 120 Häusern in 17 Ländern. Ab sofort wird der Online-Verkauf von Pauschalreisen von den Expertinnen und Experten von HLX gesteuert.

Mit der Expertin HLX Touristik GmbH stützt sich Iberostar auf einen der erfolgreichsten Online-Verkäuferinnen im Reisesegment und kommt so in den Genuss der technischen Möglichkeiten, die in moderner, ausgereifter Web-Technologie stecken.

In der Architektur-Lösung TravelSandbox® von freshcells, die sich für HLX im Einsatz befindet, ist es schneller und unkomplizierter möglich, eine neue Vertriebsstrecke für die Marke aufzusetzen als mit anderen, am Markt befindlichen, Lösungen.

„Keine Kompromisse im Funktionsumfang“ – so lautet das Motto für das Whitelabeling mit der TravelSandbox®. Keine Kompromisse bei der Schnelligkeit der Implementierung könnte ergänzt werden: In kürzester Zeit konnte die gewünschte eigene Online-Vertriebsplattform bereitgestellt werden, die als Whitelabel von der HLX-Touristik betrieben wird.

Wie auch in den anderen erfolgreichen Whitelabels von HLX, erwarten die Besucherinnen und Besucher der Verkaufsstrecke attraktive Features wie zum Beispiel die Angebots-Kaskade, die einen einfachen und intuitiven Weg bietet, um den passenden Urlaub zu finden. Aber auch die leistungsstarke Suche, die von überall entweder völlig offen oder parametrisiert möglich ist, zeigt, wie moderne Web-Technologie und gutes Design die Conversion steigern können.

Bemerkenswert ist, dass hinter allen Verkaufsstrecken von HLX für etablierte Marken wie Eurowings, Lufthansa und hlx.com dieselbe Architektur, die TravelSandbox® von freshcells, steckt. Die TravelSandbox® ermöglicht, dass die unterschiedlichen Verkaufsstrecken die attraktiven Features gemeinsam nutzen können. Es ist aber auch möglich, ein Feature nur für ein oder mehrere ausgewählte Whitelabels zu integrieren. Vor allem aber die komplizierten Anbindungen an Angebotsquellen, an Payment-Services et cetera können über alle Whitelabel gemeinsam genutzt werden, was wirtschaftlich enorme Vorteile bietet.

„Es ist ein gutes Gefühl, dass uns von der Technik keine Grenzen in der Entwicklung unseres Geschäfts gesetzt werden.“ erklärt Carlos Esteve Ferrandis, Co-Geschäftsführer der HLX Touristik GmbH. Und weiter: „freshcells ist seit vielen Jahren unser verlässlicher Technologie-Partner. Die Innovationskraft und technischen Fähigkeiten haben uns vom ersten Tag an überzeugt und tun es noch immer.“

Weiterführende Links

https://www.freshcells.de/de/products/travelsandbox/

Die freshcells systems engineering GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist seit 2007 spezialisiert auf die Analyse, Optimierung und Entwicklung von Systemarchitekturen zur Kombination heterogener Datenquellen und Services auf Enterprise-Niveau. freshcells entwickelt im Kundenauftrag digitale Plattformen mit neuesten Web-Technologien und Konzepten. freshcells hat bereits über 150 Marken mit Online-Plattformen ausgestattet. In der Touristikbranche liefert freshcells mit der fünften Generation der TravelSandbox® QuickStart eine hochperformante touristische Vertriebsplattform, die Vorlaufzeiten und Investments signifikant reduziert.

Kontakt

freshcells systems engineering GmbH

Stefan Müller

Burghofstr. 40

40223 Düsseldorf

+49 211 93301-30



https://www.freshcells.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.