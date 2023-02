Trendige, lässige Desert Boots 2023 neu bei Vitalinus.

Bei Vitalinus kehrt ein Schuhklassiker zurück. Der neue „Desert Boot SAM“ mit Leichtlaufsohle, erfährt eine überarbeitete, zeitgemäße Neuauflage.

Der in den 60er und 70 er Jahren so beliebte, weil auf das Wesentliche reduzierte „Desert Boots“, wird durch Vitalinus in Zusammenarbeit mit der Bergschuhfabrik Steinkogler in Österreich, jetzt neu aufgelegt. Durch ehrliche, natürliche Materialien, handwerklich verarbeitet entsteht der Leichtlauf Desert BootsSAM.

Bei Gesprächen mit Käufern der hochwertigen, zwiegenähten Lavitus Classic Boots, stellte Vitalinus fest, dass immer wieder der Wunsch nach einem leichteren, flexibleren Sommer-Boots geäußert wurde. Gern nahm Vitalinus diese Idee auf. Mit den Marken Lavitus und Vitalinus und deren Schuhmanufakturen wurden die unterschiedlichsten Konzepte entwickelt. Zusammen mit der Bergschuhfabrik Steinkogler wird ein bewährtes Modell gefunden werden. Somit entstand ein Trendartikel aus Tradition und Modernem – in vielfältigen Variationen aus Velourleder ohne Fütterung, mit Lederschnürsenkeln.

An sich sind Desert-Boots keine Stiefel im eigentlichen Sinne. Desert Boots sind eine Mischform aus Halbschuh und Stiefel. Der Schaft geht leicht über Fußknöchel und wird mit einer Mittelschnürung, die drei Löcher hat geschnürt. Dank der hochwertigen Ledersorten kann man sie das ganze Jahr über getragen. Rechtzeitig zum Frühling und Sommer sind sie eine stabile und leichte Alternative zu Sneaker und Slippern in trendigen angesagten Farben, klassisches braun, grün

Die angesagten Desert Boots sind eine moderne Neuinterpretation lässiger Freizeitschuhe aus den 60er Jahren und erleben gerade ein beachtliches Revival.

Auf das Wesentlichste reduziert, im minimalistischen Stil präsentiert sich der in 4 Farben bei Vitalinus. Mit den flexgenähten Leichtlauf Boots SAM powered by Steinkogler und Vitalinus wird ein neues, modernes Segment eröffnet. Der Leichtlauf Boots SAM stellt mit seinem neuen, leichten und komfortablen Design einen sehr universellen, agilen Outdoorschuh im bewährten Derby Boots Style für den Sommer dar.

Bei den Desert Boots Sam wird großen Wert auf einen natürlichen Look gelegt. Die Materialien der Desert-Boots sind naturbelassen. Eine Grundimprägnierung sorgt für einen dauerhaften Schutz des hochwertigen Leders. Ein Multitalent für entspannte Spaziergänge, lässiges Auftreten im Büro und in der Stadt. Die minimalistische Ausstattung reduziert die Komponenten auf die wesentlichen Dinge.

Kombination aus strapazierfähigem Rauleder und leichter Machart, sorgt aufgrund hervorragender Atmungsaktivität für ein sehr angenehmes Tragegefühl. Gerade im Sommer. Einen einzigartigen Schuh mit optimalen Eigenschaften am Fuß. Die flexgenähten Desert Boots SAM bei Vitalinus sind leicht und ideal für den Sommer. Durch ihre Machart sind sie sehr biegsam und flexibel und trotzdem haltbar.

Beim Flexnähen wird das Oberleder, genau wie bei der Vitalinus Zwienaht mit einer Doppelnaht oder Einzelnaht direkt mit der Brandsohle vernäht. Beim Desert Boots SAM wird auf den Rahmen verzichtet, dadurch ist er noch weicher beim Abrollen und hat einen hohen Tragekomfort. Die Schuhe sind innen naturbelassen und nicht gefüttert. Eine natürliche Lederbrandsohle komplettiert die Innenausstattung. Eine feine Laufsohle aus Gummi sorgt für einen guten Grip und ein leichtes Tragegefühl. Neue, frische Farben bei Vitalinus Desert Boots SAM bringen mehr Spaß und sehen auch in der Freizeit unter Jeans und Canvas-Hosen gut aus. Damit sehen die Desert Boots SAM nicht nur lässig aus, sondern geben auch den nötigen Halt für Ihre Urbane-Abenteuer. Nachhaltig zwiegenähte Schuhe gibt es im Vitalinus Onlineshop oder per Katalog.

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Kataloggeschäft sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Schuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2021 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote. Premium Partner sind Trabert, Laszlo, Steinkogler, Lavitus, und Völkl Schuhe.

Kontakt

Vitalinus Handelsgesellschaft e. K.

Friedrich Jöst

Rossbergring 73

64354 Reinheim

06162 / 91 99 717

Info@vitalinus.de

http://www.vitalinus.de

