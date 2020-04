Treppenlift gebraucht von Regional-Treppenlift

Mit einem gebrauchten Treppenlift bis 50 % sparen

Wer einen Treppenlift erwerben möchte muss tief in die Geldbörse greifen. Fabrikneue Treppenlifte kosten zwischen 4.000 bis 15.000 Euro. Der Preis ist von Treppenlift Modell und Treppenbau-weise abhängig. So kostet eine Sitzlift für eine kurvige Treppe mehr als für eine gerade Treppe. Modelle wie Plattformlifte und Hublifte sind ebenfalls viel kostspieliger als ein Sitzlift. Auch ob der Treppenlift außen oder innen verbaut werden soll spielt eine entscheidende Rolle. Treppenlifte für Außen sind teurer da witterungsbedingte Materialien verwendet werden müssen und die Technik zusätzlich geschützt werden muss. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, um einen gleichwertigen Treppenlift für weniger Geld zu erwerben. Hierbei handelt es sich um gebrauchte Treppenlifte.

Treppenlift gebraucht – generalüberholt – gereinigt wie neu

Googelt man nach Treppenlift gebraucht wird man schnell in Kleinanzeigenmärkten und Zeitungsannoncen fündig. Dort findet man auf den ersten Blick preisgünstige Angebote. Aber leider kauft man da fast immer die Katze im Sack. Da es weder Gewährleistung und Garantie gibt. Die gebrauchten Treppenlifte von privaten Anbietern sind auch fast nie überprüft. Hinzu kommt das der Lift meistens selbst abgebaut werden muss. Am neuen Einsatzort muss der Lift dann selbst montiert werden. Ein Rückgaberecht für einen Treppenlift von Privat gibt es auch nicht.

Gebrauchte Treppenlifte über Fachhändler beziehen

Regional Treppenlift – der Anbieter für gebrauchte Treppenlifte in Deutschland hat für Sie den passenden Treppenlift zum günstigen Preis. Für unsere Gebrauchten Lifte geben wir ein Qualitätsversprechen. Sie werden nicht merken das Sie mit einen gebrauchten Treppenlift die Treppe hoch und runterfahren. Alle Treppenlifte werden genausten überprüft, gereinigt und generalüberholt. Besonders Verschleißteile werden durch originale Ersatzteile der Lifthersteller ausgetauscht. Mehrere Probeläufe werden mit dem Lift unternommen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Zusätzlich bietet Regional Treppenlift noch Garantie und Wartung für den Treppenlift an.

Gebrauchte Treppenlifte Preise, Zuschüsse und Förderungen

Der Preis für einen gebrauchten Treppenlift spielt eine entscheidende Rolle. Vergleichsweise zu einen neuen Modell gleicher Art können bis zu 50 Prozent gespart werden. Bei Treppenliften für gerade Treppen kommt der Verbraucher am günstigsten weg da die Schienensysteme oft wiederverwendet werden können. Bei kurvigen Treppen müssen die Schienen oft nach Maß angefertigt werden was sich im Preis wiederspiegelt. Förderungen und Zuschüsse werden wie bei einen fabrikneuen Lift ebenfalls von der Pflegekasse und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ausgeschüttet. Auch in der Steuererklärung kann man den Lift geltend machen.

Gern beraten Sie die Mitarbeiter von Regional Treppenlift zu Produkten und Dienstleistungen. Egal ob Sie in München, in Chemnitz, in Bremen oder in Frankfurt einen gebrauchten Treppenlift suchen – Regional Treppenlift ist Ihr zuverlässiger Partner für günstige gebrauchte Treppenlifte.

