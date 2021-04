Tridiom automatisiert Übersetzungsmanagement mit Plunet

“Für ein kleines Unternehmen wie unseres ist Plunet eine große Investition. Aber das ist es absolut wert!”

2021 begann Tridiom mit Plunet. Der spanische Sprachdienstleister mit weniger als 20 Mitarbeitern beschloss, seine Geschäfts- und Übersetzungsmanagementprozesse auf eine moderne und stärker automatisierte Arbeitsweise umzustellen.

Tridiom wurde 1999 gegründet und bietet Übersetzungs- und Dolmetschleistungen in verschiedenen Weltsprachen und spanischen Sprachvarianten an. Das ISO-zertifizierte Unternehmen hat seinen Sitz in Madrid.

Plunet ist ein Business- und Übersetzungsmanagementsystem, das den gesamten Arbeitsablauf von der Kundenanfrage über die Auftragsvergabe bis hin zur Rechnungsverwaltung und zum Reporting in einer Lösung ermöglicht. Darüber hinaus ist Plunet in hohem Maße anpassbar und kann über spezielle Integrationen und die leistungsstarke API sowohl mit CAT-Tools als auch mit ERP-, Finanzbuchhaltungs-, eProcurement- und Content-Management-Lösungen verbunden werden.

Es war Zeit für ein modernes Übersetzungsmanagement-System

Nachdem Tridiom über 12 Jahre mit einer anderen TMS-Lösung gearbeitet hatte, erkannte das Unternehmen, dass das alte System nicht mehr mit dem eigenen Fortschritt mithalten konnte. Das System war veraltet und wurde nicht mehr weiterentwickelt. Da Tridiom ISO-zertifiziert ist, war es außerdem wichtig, ein modernes System zu finden, das die Anforderungen der Qualitätsmanagementnormen ISO 9001 und ISO 17100 berücksichtigt.

Die Wahl fiel schnell auf Plunet. Ein Workflow-Management-System, das in der Übersetzungsbranche und bei den Kunden von Tridiom bereits große Bekanntheit genießt. Marcos Aranda, Geschäftsführer von Tridiom, erinnert sich an den Entscheidungsprozess: “Plunet bietet die besten Funktionen im Vergleich zu anderen Plattformen dieser Art. Außerdem ermöglicht es uns, die ISO Normen 9001 und ISO 17100 in den Übersetzungsmanagement-Workflow einzubetten.”

Effizientes Qualitätsmanagement und CAT-Tool-Integration

Im Rahmen der Plunet-Implementierung lernte Tridiom, das System nach ihren Bedürfnissen zu nutzen. Carlota Fernández, Projektmanagerin bei Tridiom, beschreibt, wie sich der Lernprozess auf sie ausgewirkt hat: “Nach der Implementierung, die mit einem starkem Kundenfokus und einem Auge für Details durchgeführt wurde, hat es bei mir einfach Klick gemacht und ich habe mich in Plunet verliebt.”

Die Arbeitsabläufe bei Tridiom haben sich bereits signifikant verändert, wie Carlota Fernández betont: “Unsere Mitarbeiter sind jetzt in der Lage, ihre Lieferungen in der Plattform zu markieren. Wir haben außerdem eine große Verbesserung in Bezug auf den Abrechnungsprozess und die Produktivität im Allgemeinen wahrgenommen.”

Für ein ISO-zertifiziertes Unternehmen ist es nur folgerichtig, sich für das Plunet-Zusatzmodul QualityManager zu entscheiden. Die vielfältigen Feedback-Möglichkeiten aus Kunden- und Lieferantensicht ermöglichen Tridiom ein effizientes und im System integriertes Qualitätsmanagement. Tridiom nutzt außerdem den SDL Manager mit der dynamischen CAT-Tool-Integration von Plunet, um den Übersetzungsprozess zeitsparend in Plunet zu integrieren.

Plunet auch für kleinere Übersetzungsagenturen geeignet

Tridiom erwägt, in naher Zukunft das neue Plunet-Zusatzmodul VendorSearchManager Pro mit seinen verfeinerten Möglichkeiten zur Automatisierung von Jobanfragen und -zuweisungen zu erwerben. Bis dahin will sich der Sprachdienstleister die Zeit nehmen, das komplexe Plunet-System mit seinen zahlreichen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten kennenzulernen und die Vorteile voll auszuschöpfen.

Marcos Aranda weist auf den Mehrwert von Plunet auch für kleinere Übersetzungsagenturen hin: “Für ein kleines Unternehmen wie unseres ist Plunet eine große Investition. Aber das ist es absolut wert!”

Die Plunet GmbH, mit Niederlassungen in Würzburg, Berlin und New York, entwickelt und vertreibt das Business- und Übersetzungsmanagement System “Plunet BusinessManager”, die weltweit führende Managementlösung für die Übersetzungs- und Lokalisierungsbranche.

Firmenkontakt

Plunet GmbH

Daniel Rejtö

Dresdener Straße 15

10999 Berlin

+49 (0)30 322 9740 40

+49 (0)30 322 9713 59

daniel.rejtoe@plunet.com

https://www.plunet.com/de/

Pressekontakt

Plunet GmbH

Awazeh Khoshnam

Dresdener Straße 15

10999 Berlin

+49 (0)30 322 9713 40

+49 (0)30 322 9713 59

awazeh.khoshnam@plunet.com

https://www.plunet.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.